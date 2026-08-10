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खेल : जीव स्कॉटलैंड में पीजीए गोल्फ में सातवें स्थान पर रहे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जीव स्कॉटलैंड में पीजीए गोल्फ में सातवें स्थान पर रहे एबेरडीन। भारत के दिग्गज

खेल : जीव स्कॉटलैंड में पीजीए गोल्फ में सातवें स्थान पर रहे

जीव स्कॉटलैंड में पीजीए गोल्फ में सातवें स्थान पर रहे एबेरडीन। भारत के दिग्गज गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने यहां अंतिम दौर में दो-अंडर 70 का कार्ड खेलकर 2026 स्टेश्योर पीजीए सीनियर्स गोल्फ चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से सातवां स्थान हासिल किया। जीव (54 वर्ष) ने पिछले सत्र में आईजीपीएल कोलंबो में खिताब जीता था। उन्होंने 76, 71, 69 और 70 के कार्ड खेला जिससे उनका कुल स्कोर दो अंडर रहा। दक्षिण अफ्रीका के डैरेन फिचार्ड्ट ने पांच शॉट के अंतर से खिताब जीता। एक अन्य भारतीय गोल्फर ज्योति रंधावा 74 और 79 के कार्ड खेलने के कारण कट हासिल करने से चूक गए थे।

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जीव फिलहाल कई सर्किट में खेल रहे हैं जिनमें भारत में आईजीपीएल, एशियाई टूर, यूरोपीय सीनियर और जापान सीनियर टूर शामिल हैं।

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