UNGA में पाक को करारा जवाब, भारत ने कहा- जम्मू कश्मीर है अभिन्न हिसा

भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में इस बात पर जोर देते हुए साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक और अभिन्न हिस्सा है। राइट टू रिप्लाई के तहत सोमवार को यूएनजीए में फर्स्ट सेक्रेटरी संदीप कुमार बय्यापु ने कहा- “जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक और अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान का कोई भी प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदल सकता है।”



जाति संहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध की रक्षा और बचाव पर यूएनजीए में बहस के दौरान बय्यापु ने कहा- “एक प्रतिनिधिमंडल ने फिर से मंच का दुरूपयोग करते हुए भारतीय के राज्य जम्मू कश्मीर के खिलाफ गलत संदर्भ का इस्तेमाल किया है।”

I'd like to place on record that J&K is an integral & inalienable part of India. No amount of empty rhetoric from Pakistan will change this reality: India during right to reply at UNGA General Debate pic.twitter.com/CLovw1uO9F