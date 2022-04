वर्ल्ड बैंक के टॉप अधिकारी ने बताया- एक ट्रक को भारत से बांग्लादेश जाने के लिए 55 साइन चाहिए होते हैं

वर्ल्ड बैंक के एक टॉप अधिकारी सेसिल फ्रूमन ने कहा है कि भारत से बांग्लादेश तक एक ट्रक को सीमा पार ले जाने में 138 घंटे लगते हैं। इसके साथ ही 22 दस्तावेजों और 55 हस्ताक्षर की जरूरत होती है।

