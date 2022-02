चीनी अतिक्रमण मामले को लेकर नेपाल ने कहा- राजनयिक तरीके से सुलझाया जाएगा मसला

पीटीआई,काठमांडू Aditya Kumar Thu, 10 Feb 2022 11:04 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.