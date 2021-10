विदेश अरब और इजरायल में बीता तनाव का दौर? पानी के संकट से जूझ रहे जॉर्डन को दोगुनी सप्लाई Published By: Aditya Kumar Tue, 12 Oct 2021 05:34 PM एपी,जेरूसलम

Your browser does not support the audio element.