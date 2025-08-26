पुतिन को उठाना होगा शांति के लिए अगला कदम: मैर्त्स

भारत, दुनिया, खेल और विज्ञान की सारी बड़ी खबरें, एक साथ और तुरंत.हम यह पेज लगातार अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको दिनभर की खबरें एक साथ एक जगह मिल जाएं.- भारत पर बुधवार से लागू होगा 25% अतिरिक्त टैरिफ, अमेरिका ने जारी किया नोटिफिकेशन- सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया- पुणे में 4 सितंबर को खुलेगा एप्पल का चौथा स्टोरबंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध समाप्ति को लेकर इस्राएल में विरोध प्रदर्शनमंगलवार को इस्राएल के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बाकी बचे बंधकों की तत्काल रिहाई और गाजा में लड़ाई समाप्त करने की मांग की.समाचार एजेंसियों के अनुसार, तेल अवीव के पास एक मुख्य राजमार्ग को बाधित कर दिया गया और प्रदर्शनकारियों ने शहर के उत्तर में एक मार्ग पर टायरों में आग लगा दी.ये प्रदर्शन होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिली फोरम की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं.इस्राएली मीडिया ने शहर में अमेरिकी दूतावास की शाखा के पास और देश भर में विभिन्न मंत्रियों के घरों के बाहर भी रैलियों की रिपोर्ट दी.बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले फोरम द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, हागिट चेन, जिनके बेटे का अक्टूबर 2023 में आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था, ने कहा, "एक प्रस्ताव मेज पर है.हम मांग करते हैं कि हमारे नेता वार्ता की मेज पर बैठें और तब तक न उठें जब तक कोई समझौता न हो जाए"कार्यकर्ताओं ने इस्राएली सरकार से गाजा शहर पर कब्जा करने के अपने फैसले को वापस लेने का भी आह्वान किया है.प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते गाजा में बचे हुए सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्काल बातचीत का आदेश दिया था, साथ ही गाजा के सबसे बड़े शहर पर कब्जा करने के लिए एक नए हमले की योजना पर भी जोर दिया था.गाजा पट्टी में अभी भी कुल 50 बंधक हैं, जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है.जर्मनी और कनाडा ने कच्चे माल के लिए किया समझौताजर्मनी और कनाडा ने मंगलवार को महत्वपूर्ण कच्चे माल के खनन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.बर्लिन में एक बैठक के बाद, चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.बातचीत के बाद, मैर्त्स ने कहा, "यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अच्छा कदम है" कार्नी ने कनाडा में लीथियम और दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार का उल्लेख किया और उन्हें एक महत्वपूर्ण संपत्ति बताया.यह कदम चीन के उस फैसले के बाद आया है, जिसने अप्रैल में सात दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर निर्यात नियंत्रण लगा दिया था.इस कदम ने इलेक्ट्रिक मोटर और लैपटॉप जैसे उत्पादों के लिए आवश्यक खनिजों पर चीन के प्रभुत्व को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.इस समझौते के साथ, जर्मनी और कनाडा दोनों का लक्ष्य इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है.पुतिन को उठाना होगा शांति के लिए अगला कदम: मैर्त्सजर्मनी के चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने कहा है कि यूक्रेन में शांति के लिए रूस को अगला कदम उठाना होगा, वरना पश्चिमी देशों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैर्त्स ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ युद्धविराम पर बातचीत से बचने के लिए देरी करने की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया.मैर्त्स ने कहा कि पुतिन ने ऐसी पूर्व-शर्तें रखी हैं जो यूक्रेन और हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं.उन्होंने आगे कहा कि अगर रूसी पक्ष अगला कदम नहीं उठाता है, तो और अधिक दबाव की आवश्यकता होगी.मैर्त्स ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच सहमति बैठक नहीं होती है, तो गेंद हमारे पाले में है.उनका मतलब यूरोपीय और अमेरिकियों से था, और उन्होंने यह भी बताया कि यूरोपीय संघ पहले ही नए प्रतिबंधों पर काम कर रहा है.कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने भी पुतिन के देरी करने की रणनीति और यूक्रेन के लिए समर्थन को मजबूत करने की आवश्यकता पर मैर्त्स की राय का समर्थन किया.कार्नी ने कहा कि कनाडा यूक्रेन में शांति और सुरक्षा लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसकी आत्मरक्षा की क्षमता में योगदान करने के लिए उत्सुक है.जर्मनी की अदालत ने एप्पल के "कार्बन न्यूट्रल" विज्ञापनों पर लगाई रोकफ्रैंकफर्ट की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि एप्पल अपनी घड़ी का "कार्बन न्यूट्रल" के रूप में विज्ञापन नहीं कर सकता है, क्योंकि यह दावा ग्राहकों को गुमराह करता है.अदालत ने पाया कि एप्पल का यह दावा कि यह डिवाइस उसका पहला कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट है, प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करता है.अदालत ने पर्यावरण समूह डॉयचे उमवेल्टहिल्फे (DUH) के पक्ष में फैसला सुनाया.इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है.एप्पल ने अपने कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए पैराग्वे में एक वनीकरण परियोजना का हवाला दिया था.हालांकि, अदालत ने पाया कि इस परियोजना की 75 फीसदी पट्टे पर ली गई भूमि 2029 के बाद सुरक्षित नहीं है.अदालत ने एक बयान में कहा, "वन परियोजना के जारी रहने के लिए कोई सुरक्षित भविष्य नहीं है"डीयूएच ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे "ग्रीनवॉशिंग" के खिलाफ एक जीत बताया.डीयूएच के प्रमुख जुरगेन रेश ने कहा, "व्यावसायिक नीलगिरी के बागानों में कार्बन डाइऑक्साइड का कथित भंडारण कुछ ही वर्षों तक सीमित है, भविष्य के लिए अनुबंध संबंधी गारंटी पर्याप्त नहीं हैं और मोनोकल्चर (एकल फसल) क्षेत्रों की पारिस्थितिक अखंडता की गारंटी नहीं है" ग्रीनवॉशिंग एक ऐसी मार्केटिंग रणनीति है जिसमें कोई कंपनी अपने उत्पादों या कार्यों को पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल दिखाती है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है.जर्मनी के ऑटोमोटिव सेक्टर में एक साल में 52,000 नौकरियों की कटौतीकंसल्टिंग फर्म ईवाई (EY) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक साल में जर्मनी के ऑटोमोटिव सेक्टर में करीब 51,500 नौकरियों की कटौती हुई है, जो इस क्षेत्र के कुल कर्मचारियों का लगभग 7 फीसदी है. यह कटौती जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र में हो रही बड़े पैमाने पर छंटनी का हिस्सा है, जहां कुल मिलाकर 1,14,000 से ज्यादा नौकरियां गई हैं.यह गिरावट कई चुनौतियों का परिणाम है, जिनमें शामिल हैं: कमजोर मांग: ऑटोमोबाइल की बिक्री में गिरावट चीन से प्रतिस्पर्धा: चीनी प्रतिद्वंद्वियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव: इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर यह महंगा और जटिल बदलाव भी एक कारण है उच्च लागत और आर्थिक दबाव: उच्च ऊर्जा लागत, नौकरशाही और घरेलू मांग में कमी व्यापार तनाव: अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव और चीन को निर्यात में कमीयह नौकरी की कटौती केवल ऑटोमोटिव क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मशीनरी और धातु उत्पादन जैसे अन्य प्रमुख उद्योगों में भी छंटनी हुई है.ईवाई ने चेतावनी दी है कि यह ट्रेंड जारी रहने की संभावना है, जिससे नए स्नातकों और युवा इंजीनियरों के लिए नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे.यह जर्मनी में लंबे समय बाद स्नातकों के बीच बेरोजगारी में वृद्धि का कारण बन सकता है.फलीस्तीन को मान्यता नहीं देगा जर्मनीजर्मनी के चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बैठक के बाद घोषणा की कि जर्मनी फलीस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए कनाडा और फ्रांस जैसे देशों में शामिल नहीं होगा.बर्लिन में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैर्त्स ने कहा, "हम इस पहल में शामिल नहीं होंगे" उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में किसी भी तरह से राज्य की मान्यता के लिए शर्तों को पूरा नहीं मानते हैं.जर्मनी फलीस्तीन को मान्यता देने को दो-राष्ट्र समाधान के अंतिम कदमों में से एक मानता है, जिसमें इस्राएली और फलीस्तीनी शांतिपूर्वक एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं.यह रुख कनाडा और फ्रांस के विपरीत है.कार्नी ने जुलाई के अंत में घोषणा की थी कि उनका देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलीस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा.फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों भी ऐसा करने की योजना बना रहे हैं, जबकि ब्रिटेन ने इस्राएल को कुछ शर्तों को पूरा न करने पर ऐसा करने की धमकी दी है.मैर्त्स का यह बयान तब आया है जब संयुक्त राष्ट्र ने गाजा के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ने की घोषणा की है.जर्मनी ने हाल ही में इस्राएल पर आंशिक हथियार प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन मैर्त्स ने यह साफ कर दिया है कि जर्मनी फलीस्तीन को मान्यता देने के अपने सहयोगियों का अनुसरण नहीं करेगा.मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2025 में जीता गोल्डपूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने सोमवार को अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर एक शानदार वापसी की है.पेरिस 2024 ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने के बाद यह उनकी पहली प्रतियोगिता थी.मीराबाई ने कुल 193 किलोग्राम (स्नैच में 84 किलोग्राम + क्लीन एंड जर्क में 109 किलोग्राम) का भार उठाकर पोडियम में शीर्ष स्थान हासिल किया.उन्होंने तीनों श्रेणियों में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के नए रिकॉर्ड भी बनाए.यह स्वर्ण पदक उन्हें ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेल के लिए सीधे क्वालीफाई करने का अवसर भी सुनिश्चित करता है.महिला 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए, मीराबाई ने अपने दूसरे प्रयास में 84 किलोग्राम भार उठाया, जबकि पहले प्रयास में वह चूक गई थीं.उन्होंने तीसरे प्रयास में 87 किलोग्राम उठाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाईं.यह चैंपियनशिप का 30वां संस्करण है, जिसमें 31 देशों के 300 से ज्यादा भारोत्तोलक हिस्सा ले रहे हैं.मीराबाई चानू, जिन्होंने पहले 2013, 2017 और 2019 में स्वर्ण और 2015 में रजत पदक जीता था, अहमदाबाद में भारत की 16 सदस्यीय सीनियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं.यह चैंपियनशिप राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक क्वालीफिकेशन इवेंट के रूप में भी कार्य करती है.जम्मू में बादल फटा, कम से कम चार की मौतजम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश के कारण चार लोगों की मौत हो गई है और कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है.अधिकारियों के अनुसार, दो लोगों की मौत उनके घर गिरने से हुई, और दो अन्य की अचानक आई बाढ़ में मौत हो गई.बादल फटने की भी सूचना मिली है.जिला प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और सतर्क रहने को कहा है.जम्मू में पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है.जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा, "जम्मू प्रांत के कई हिस्सों में स्थिति काफी गंभीर है.मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखने के लिए श्रीनगर से जम्मू के लिए अगली उपलब्ध उड़ान लूंगा" यूरोप में जंगल की आग से 10 लाख हेक्टेयर से अधिक जंगल खाकइस गर्मी में पूरे यूरोप में लगी भयानक आग ने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल को जलाकर राख कर दिया है.यह 2006 में निगरानी शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे खराब साल है.आग लगने की यह घटनाएं अभी भी जारी रहने की आशंका है, लेकिन इसने पहले ही 2017 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जब 988,524 हेक्टेयर जंगल जल गए थे.यूरोपीय वन अग्नि सूचना प्रणाली (ईएफएफआईएस) के अनुसार, अब तक 1,015,700 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका जल चुका है. यह इलाका पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित द्वीप देश साइप्रस से भी बड़ा है.द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, इस आग से 3.7 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, जो लगभग पुर्तगाल या स्वीडन जैसे देशों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है.इस साल स्पेन, इटली, साइप्रस, जर्मनी, बुल्गारिया और स्लोवाकिया सहित कई देशों में पिछले दो दशकों में सबसे खराब मौसम देखा गया है.रोमानिया में आग लगने की औसत संख्या से चार गुना अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि फ्रांस में औसत से दोगुने से अधिक मामले सामने आए हैं.जर्मनी में भी आग की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जहां 5,351 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं, जो इसके 20 साल के औसत से लगभग आठ गुना अधिक है.पुर्तगाल में मौजूदा लू के दौरान 60,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जला है.विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर "सलवा जुडूम" फैसले को लेकर निशानाविपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 14 साल पुराने एक फैसले को लेकर निशाना बनाया जा रहा है.जस्टिस रेड्डी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया था.सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई थी, जिसे 2005 में शुरू किया गया था.क्या था "सलवा जुडूम" का फैसला?सलवा जुडूम एक ऐसा मिलिशिया था जिसमें माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी युवाओं को शामिल किया गया था.राज्य सरकार द्वारा उन्हें हथियार और प्रशिक्षण दिया गया था.कार्यकर्ताओं के आरोपों के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2011 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था.कोर्ट ने कहा था, "आदिवासी युवाओं को, जो मुश्किल से साक्षर हैं, अस्थायी अवधि के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) के रूप में नियुक्त करना और उन्हें हथियार देना, समाज में दूसरों के मानवाधिकारों को खतरे में डालता है" कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी बल की प्रभावशीलता ही उसकी संवैधानिक वैधता का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकती.भाजपा के हमलों पर जवाब देते हुए जस्टिस (रिटायर्ड) रेड्डी ने कहा कि उनकी एकमात्र विचारधारा संविधान है.उन्होंने कहा, "मैं नक्सल समर्थक नहीं हूं.सलवा जुडूम का फैसला माओवादियों के पक्ष में नहीं था.अगर ऐसा होता, तो अब तक इसे चुनौती क्यों नहीं दी गई?" सलवा जुडूम पर प्रतिबंध के बाद 2013 में दरभा घाटी में एक बड़ा माओवादी हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कई नेता मारे गए थे.माओवादियों ने बाद में कहा था कि उनका मुख्य निशाना सलवा जुडूम के संस्थापक महेंद्र कर्मा थे.उपराष्ट्रपति पद के लिए जस्टिस रेड्डी का मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से है.यहूदी विरोधी हमले के आरोप में ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी राजदूत को किया तलबऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को ईरान पर सिडनी और मेलबर्न में दो यहूदी विरोधी हमलों को अंजाम देने का आरोप लगाया और तेहरान के राजदूत को देश छोड़ने के लिए सात दिन का समय दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है.ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी ने मंगलवार को कहा कि खुफिया एजेंसियां इस "बेहद चिंताजनक निष्कर्ष" पर पहुंची हैं कि ईरान ने कम से कम दो यहूदी-विरोधी हमलों का आदेश दिया था.प्रधानमंत्री के अनुसार, अक्टूबर 2024 में सिडनी के कोषेर होटल, लुईस कॉन्टिनेंटल कैफे में हुए आगजनी हमले के पीछे भी ईरान का हाथ था.उन्होंने आगे कहा कि ईरान ने दिसंबर 2024 में मेलबर्न में एक सिनेगॉग पर भी एक बड़े आगजनी हमले का आदेश दिया था.दोनों ही हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ.अल्बानीजी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है और सभी राजनयिक किसी तीसरे देश में सुरक्षित हैं.इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित करने जा रही है.ऑस्ट्रेलियाई खुफिया प्रमुख माइकल बर्गेस ने कहा कि एक "बेहद विस्तृत जांच" में यहूदी-विरोधी हमलों और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बीच संबंधों का पता चला है.जांच में पाया गया कि गार्ड ऑस्ट्रेलिया में यहूदी-विरोधी हितों के खिलाफ कम से कम दो और "संभवतः और भी" हमलों की योजना बना रहे थे.इस्राएली दूतावास ने ईरान के खिलाफ इस कदम का स्वागत किया है.ईरान ने ऑस्ट्रेलिया के आरोपों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है.मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्चप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद में मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार को फ्लैग किया और बैटरी निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया.इस प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन होगा, जबकि मारुति सुजुकी का पहला वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी), "ई विटारा", जापान और कई यूरोपीय देशों सहित 100 से अधिक देशों को निर्यात किया जाएगा. इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में तोशिबा, डेन्सो और सुजुकी के ज्वाइंट वेंचर, टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का स्थानीय उत्पादन शुरू होगा.इससे बैटरी का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अब देश में ही बनेगा, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण लक्ष्यों को बढ़ावा देगा.भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में "ई विटारा" को प्रदर्शित किया था.कंपनी की चार भारतीय इकाइयों की कुल वार्षिक क्षमता 26 लाख यूनिट है और वित्त वर्ष 25 में इसने 3.32 लाख वाहनों का निर्यात किया और घरेलू बाजार में 19.01 लाख यूनिट बेचे."ई विटारा" का वाणिज्यिक उत्पादन मंगलवार से हंसलपुर प्लांट में शुरू हो गया.भारतीय बाजारों में फिर एंट्री की तैयारी में "पापा जॉन्स"अमेरिकी पिज्जा चेन पापा जॉन्स इस साल अक्टूबर तक भारत लौटने की तैयारी कर रही है.कंपनी के मास्टर फ्रैंचाइजी कार्यकारी ने कहा है कि उसका अगले एक दशक में 650 स्टोर खोलने का लक्ष्य है.पापा जॉन्स का पहला स्टोर बेंगलुरू में खुलेगा.कंपनी ने अप्रैल 2023 में भारतीय बाजार में प्रवेश से जुड़ी योजना साझा की थी.दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पिज्जा डिलीवरी कंपनी, ने 2017 में भारतीय बाजारों में खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए कारोबार समेट लिया था.इसी साल एक और अमेरिकी पिज्जा डिलीवरी चेन लिटिल सीजर्स ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया था.कंपनी का दशक अंत तक 100 स्टोर्स खोलने का लक्ष्य है.एप्पल और ओपनएआई पर इलॉन मस्क ने दायर किया मुकदमाअरबपति इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी एक्सएआई की ओर से एप्पल और ओपनएआई पर "एकाधिकारवादी" व्यवहार का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दायर किया है.यह मुकदमा सोमवार को टेक्सस में दायर किया गया, जिसमें मस्क ने दावा किया है कि दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे उनके खुद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, ग्रोक को प्रतिस्पर्धा में नुकसान हो रहा है.मुकदमे के अनुसार, एप्पल अपने ऐप स्टोर में चैटजीपीटी को अन्य चैटबॉट्स से ऊपर रैंक कर रहा है, जिससे ग्रोक जैसे प्रतिद्वंदियों को यूजर्स से मिलने वाली महत्वपूर्ण बातचीत से वंचित किया जा रहा है.यह बातचीत एआई को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होती है.मुकदमे में कहा गया है कि एप्पल और ओपनएआई ने अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए बाजारों को बंद कर दिया है और एक्स और एक्सएआई जैसे नए विचारों वाले प्रतियोगियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोक रहे हैं.एप्पल, जिसने ओपनएआई के साथ साझेदारी के तहत चैटजीपीटी को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एकीकृत किया है, ने दो हफ्ते पहले ही मस्क के मुकदमे की धमकी पर जवाब दिया था.एप्पल ने दावा किया था कि उसका ऐप स्टोर निष्पक्ष है और किसी का पक्ष नहीं लेता.वहीं, ओपनएआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह नवीनतम मुकदमा मस्क के उत्पीड़न के चल रहे पैटर्न के अनुरूप है.चैटजीपीटी 2022 के अंत में लॉन्च होने के बाद से इतिहास का सबसे तेजी से बढ़ने वाला उपभोक्ता ऐप बन गया था.इसके कुछ महीने बाद, मार्च 2023 में मस्क ने अपना एआई स्टार्टअप, एक्सएआई लॉन्च किया था.चीन में डॉक्टरों ने सूअर का फेफड़ा इंसान में ट्रांसप्लांट कियाचीन में सर्जनों ने एक इंसान में सूअर का फेफड़ा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है.डॉक्टरों का कहना है कि यह प्रक्रिया संभव है, हालांकि इसके लिए अभी और भी बहुत सारे परीक्षण करने होंगे.यह "जेनोट्रांसप्लांटेशन" नामक एक प्रक्रिया है, जिसमें एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंग प्रत्यारोपित किए जाते हैं.दक्षिणी चीनी शहर गुआंगझोउ में स्थित नेशनल क्लिनिकल रिसर्च सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज के वैज्ञानिकों के अनुसार, सूअर का फेफड़ा एक ऐसे व्यक्ति में लगाया गया था जिसे ब्रेन-डेड घोषित कर दिया गया था.यह फेफड़ा 216 घंटे (9 दिनों) तक बिना किसी संक्रमण या शरीर द्वारा अस्वीकृत हुए काम करता रहा.गुआंगझोउ के इस अध्ययन के अनुसार, सूअर से इंसान में हार्ट और किडनी का प्रत्यारोपण करने में हाल ही में सफलता मिली है, लेकिन फेफड़ों का प्रत्यारोपण अनोखी चुनौतियां पेश करता है, क्योंकि उनकी शारीरिक और कार्यात्मक जटिलता अधिक होती है.फेफड़ों का सीधे बाहरी हवा के संपर्क में आना संक्रमण के जोखिम को बढ़ा देता है.इस प्रयोग में, 22 महीने के 70 किलोग्राम वजनी एक नर सूअर से 39 वर्षीय एक पुरुष में फेफड़ा प्रत्यारोपित किया गया, और एक हफ्ते से अधिक समय तक उसकी निगरानी की गई, जिसमें फेफड़ा ठीक तरह से काम करता रहा.