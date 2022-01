इजरायली पुलिस ने ध्वस्त किया फिलिस्तीनी घर, दोनों पक्षों के बीच बढ़ा विवाद

इजरायली पुलिस ने ध्वस्त किया फिलिस्तीनी घर, दोनों पक्षों के बीच बढ़ा विवाद

एएफपी,जेरूसलम Aditya Kumar Wed, 19 Jan 2022 01:00 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.