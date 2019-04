Beresheet ने lunar orbit में रखा कदम, चांद के करीब पहुंचने वाला 7वां देश बना इजरायल

इजराय के स्पेसक्राफ्ट बेरेशीट सफलता पूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है। इजरायली यान ने यह उपलब्धि तकरीबन डेढ़ माह में हासिल की है। यह 11 अप्रैल को चंद्रमा के सतह पर उतरेगा। बेरेशीट को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से 21 फरवरी को रवाना किया गया था। बेरेशीट को हिब्रू में या जेनेसिस कहा जाता है, जिसका अर्थ उत्पत्ति या प्रारंभ होता है।

बेरेशीट के क्रिएटर SpaceIL ने एक ट्वीट में बताया कि यान ने चंद्रमा की संवेदनशील कक्षा में सफलता पूर्वक प्रवेश कर लिया है। यान अब चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले उसकी अंडाकार कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाएगा। SpaceIL के अध्यक्ष मॉरिस काह्न ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ इजरायल दुनिया के उन 7 देशों में शामिल हो गया है, जो चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होने का कीर्तिमान रच चुके हैं। भारत भी इन देशों में शामिल है। चंद्रयान-1 12 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हुआ था।

चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने का है लक्ष्य : SpaceIL का अगला लक्ष्य बेरेशीट को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारने का है। अब तक रूस, अमेरिका और चीन के लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर चुके हैं। चीन के यान ने इस साल 2 जनवरी को युतु2 लैंडर चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में सफलतापूर्वक उतारा है। यान ने चंद्राम के इस हिस्से पर कई सारे परीक्षण भी किए हैं। अगर इजरायल का बेरेशील 11 अप्रैल को सफल्तापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है तो तकनीकी और वित्तीय तौर पर ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला प्राइवेट मिशन होगा।

First successful maneuver around the #moon by SpaceIL and IAI. #Beresheet's engine operated for 271 seconds and burned 55 kg fuel, while reducing the Apolune from 10,400 km to 750 km from the moon. New photos from 550 km & 2500 km from the far side of the moon. #IsraeltotheMoon pic.twitter.com/6N8yEPSDeE