इजरायल ने 40 मिनट में दागीं 450 मिसाइलें, हमास के 150 ठिकानों को किया टारगेट

इजरायल और हमास के बीच संघर्ष तमाम अपीलों के बाद भी थमा नहीं है। बीती रात को इजरायल ने हमास में जोरदार हमले करते हुए महज 40 मिनट के अंदर ही 450 से ज्यादा मिसाइलें दागीं। इनके जरिए इजरायल ने हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया और भारी नुकसान पहुंचाया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने बताया कि उसने मिसाइलों के जरिए अब तक की सबसे बड़ी बम वर्षा की है। उसने अपने इन हमलों में हमास के सुरंगी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। हमास से छिड़े संघर्ष में इजरायल ने अब तक अपने आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए दुश्मन के रॉकेटों को बड़ी संख्या में आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं अपनी मिसाइलों से गजा में बड़ी संख्या में इमारतों को ध्वस्त किया है।

इजरायली सेना के हमलों में अब तक गजा पट्टी में 111 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 31 बच्चे और 19 महिलाएं भी शामिल हैं। बीते 4 दिनों में इजरायल की ओर से की गईं एयरस्ट्राइक्स में ये मौतें हुई हैं। वहीं इजरायल के 8 नागरिकों की मौत हुई है। यही नहीं इजरायल के कई शहरों में भी गृहयुद्ध सरीखे हालात हैं। कई जगहों पर यहूदियों और अरबों के बीछ झड़पों की खबरें सुनने को मिली हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायल की ओर से किए गए हमलों में 800 से ज्यादा नागरिक जख्मी भी हुए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के कई नेताओं ने शांति की अपील की है।

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.



The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.



We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c