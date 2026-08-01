अमेरिका को सैन्य अड्डे देना ब्रिटेन को पड़ेगा भारी: ईरान

- कहा, अमेरिकी हमलों के लिए सैन्य अड्डे देन अस्वीकार्य तेहरान, एजेंसी। ईरान ने

- कहा, अमेरिकी हमलों के लिए सैन्य अड्डे देन अस्वीकार्य तेहरान, एजेंसी। ईरान ने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, तो इसे आक्रामक कार्रवाई माना जाएगा। साथ ही कहा कि तेहरान को आत्मरक्षा का अधिकार होगा।

ईरानी विदेश मंत्री की चेतावनी ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि पहले से मौजूद किसी भी रक्षा समझौते का हवाला देकर हमलावर देश के साथ सहयोग करना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के आक्रामकता की परिभाषा संबंधी प्रस्ताव के तहत यदि कोई देश अपने क्षेत्र या सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर अवैध हमले के लिए करने देता है, तो इसे आक्रामकता माना जाएगा। साथ ही हमले का शिकार देश को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। ईरानी विदेश मंत्री ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के खिलाफ ब्रिटेन के रुख और ईरान के खिलाफ पिछले दो युद्धों में लंदन की कथित भूमिका की भी आलोचना की। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।

ब्रिटेन का रुख ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने कहा कि उनका देश ईरान के साथ युद्ध का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन विवादों के समाधान के लिए कूटनीति में विश्वास रखता है और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार तथा क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए ईरान के साथ संवाद बनाए रखना चाहता है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले 21 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए ब्रिटिश सैन्य अड्डों का इस्तेमाल जारी रखने की मंजूरी दी थी। यह नीति उनके पूर्ववर्ती कीर स्टार्मर के कार्यकाल में बनाई गई थी।

यमन के हूती प्रशासन की प्रतिक्रिया यमन के हूती प्रशासन के समुद्री समन्वय निकाय ने शनिवार को उन खबरों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि वह बाब-अल-मंदेब से गुजरने वाले वाणिज्यिक पोतों से शुल्क वसूलने की योजना बना रहा है। संगठन ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इस रणनीतिक जलमार्ग से पोतों का आवागमन अब भी निशुल्क है।

ईरान की नई धमकी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बाघेर जोलघद्र ने शनिवार को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी और सैन्य कार्रवाई जारी रखी, तो ईरान सिर्फ होर्मुज ही नहीं, बल्कि अन्य रणनीतिक समुद्री मार्गों को भी बंद कर सकता है।