आंख के बदले आंख, हर हमले का मिलेगा जवाब : ईरान

तेहरान, एजेंसी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि देश के बुनियादी ढांचे समेत किसी भी तरह की आक्रामकता का शक्तिशाली और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों में किसी भी प्रकार की मदद करने वाले पक्षों को भी वैध लक्ष्य माना जाएगा। अराघची ने एक्स पर लिखा कि हमारा रक्षा सिद्धांत स्पष्ट है, आंख के बदले आंख। ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामकता का शक्तिशाली और निर्णायक जवाब दिया जाएगा, जिसमें हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला भी शामिल है। इस आक्रामकता में सहयोग करने वाले भी वैध लक्ष्य होंगे। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने भी इसी तरह का रुख अपनाते हुए कहा कि यदि ईरान की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है तो क्षेत्र का कोई भी बुनियादी ढांचा सुरक्षित नहीं रहेगा।