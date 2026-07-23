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आंख के बदले आंख, हर हमले का मिलेगा जवाब : ईरान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तेहरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर किसी भी प्रकार की आक्रामकता का शक्ति और निर्णयात्मक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे हमलों में मदद करने वाले भी वैध लक्ष्य माने जाएंगे। संसद के अध्यक्ष ने भी कहा कि यदि ईरान की सुरक्षा नहीं होती, तो क्षेत्र का कोई ढांचा सुरक्षित नहीं रहेगा।

आंख के बदले आंख, हर हमले का मिलेगा जवाब : ईरान

तेहरान, एजेंसी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी है कि देश के बुनियादी ढांचे समेत किसी भी तरह की आक्रामकता का शक्तिशाली और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों में किसी भी प्रकार की मदद करने वाले पक्षों को भी वैध लक्ष्य माना जाएगा। अराघची ने एक्स पर लिखा कि हमारा रक्षा सिद्धांत स्पष्ट है, आंख के बदले आंख। ईरान के खिलाफ किसी भी आक्रामकता का शक्तिशाली और निर्णायक जवाब दिया जाएगा, जिसमें हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला भी शामिल है। इस आक्रामकता में सहयोग करने वाले भी वैध लक्ष्य होंगे। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने भी इसी तरह का रुख अपनाते हुए कहा कि यदि ईरान की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है तो क्षेत्र का कोई भी बुनियादी ढांचा सुरक्षित नहीं रहेगा।

उन्होंने दोहराया कि होर्मुज की स्थिति अब युद्ध-पूर्व जैसी नहीं होगी।

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