रिपोर्ट : चीन से मिसाइल खरीदने की तैयारी में ईरान

पहली खेप की आपूर्ति का तरीका

ईरान 300 से 400 तक कंधे से दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियां खरीदने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट में इस सौदे की जानकारी रखने वाले तीन स्रोतों ने बताया कि पहली खेप अगले कुछ सप्ताह में ईरान पहुंच सकती है। सूत्रों के अनुसार 6 से 7 करोड़ डॉलर मूल्य के इस सौदे में चीन निर्मित क्यूडब्ल्यू्-12 और एफएन-16 मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। यह युद्ध शुरू होने के बाद ईरान द्वारा अपनी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का सबसे बड़ा प्रयास माना जा रहा है। यह अनुबंध हांगकांग स्थित झोंगचिंग बाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के साथ किया गया है, जो ईरानी पक्ष और चीनी आपूर्तिकर्ता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि संबंधित रिपोर्टें पूरी तरह निराधार हैं। चीन हमेशा शांति स्थापित करने और संघर्ष समाप्त कराने की दिशा में भूमिका निभाता रहा है। बीजिंग में नियमित प्रेस वार्ता के दौरान चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जियांग बिन ने भी कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उधर, झोंगचिंग बाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की मूल कंपनी 'झोंग चिंग बाओ शांग ग्रुप' ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया।