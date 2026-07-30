रिपोर्ट : चीन से मिसाइल खरीदने की तैयारी में ईरान
- 400 कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल खरीदेगा ईरान - 6 से
- चीन ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह निराधार बताया
लंदन/बीजिंग, एजेंसी। अमेरिका के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए चीन से मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। हालांकि चीन ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह निराधार बताया है।
ईरान की मिसाइल खरीद योजना
ईरान 300 से 400 तक कंधे से दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियां खरीदने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट में इस सौदे की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने बताया कि पहली खेप अगले कुछ सप्ताह में ईरान पहुंच सकती है। सूत्रों के अनुसार 6 से 7 करोड़ डॉलर मूल्य के इस सौदे में चीन निर्मित क्यूडब्ल्यू्-12 और एफएन-16 मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। यह युद्ध शुरू होने के बाद ईरान द्वारा अपनी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का सबसे बड़ा प्रयास माना जा रहा है। यह अनुबंध हांगकांग स्थित झोंगचिंग बाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के साथ किया गया है, जो ईरानी पक्ष और चीनी आपूर्तिकर्ता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि संबंधित रिपोर्टें पूरी तरह निराधार हैं। चीन हमेशा शांति स्थापित करने और संघर्ष समाप्त कराने की दिशा में भूमिका निभाता रहा है। बीजिंग में नियमित प्रेस वार्ता के दौरान चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जियांग बिन ने भी कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उधर, झोंगचिंग बाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की मूल कंपनी 'झोंग चिंग बाओ शांग ग्रुप' ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया।
पहली खेप का परिवहन
सूत्रों के मुताबिक समझौते के तहत शुरुआती खेप पश्चिमी चीन के उरुमची से भेजी जाएगी और पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचेगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि परिवहन हवाई मार्ग से होगा या सड़क मार्ग से। सूत्रों ने यह भी कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन आपूर्ति का समय, अंतिम संख्या और अन्य क्रियान्वयन संबंधी विवरण अभी बदल सकते हैं।
ट्रंप की प्रतिक्रिया
इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि चीन वास्तव में ईरान को ऐसे हथियार देता है तो यह उनके लिए हैरान करने वाली बात होगी। ट्रंप ने कहा कि ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन यह आश्चर्यजनक होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि वह इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे काफी निराशा होगी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।