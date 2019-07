टैंकर जब्त करने का कदम दर्शाता है कि ईरान 'खतरनाक रास्ता चुन रहा है : ब्रिटेन

ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने शनिवार को कहा कि तेहरान द्वारा ब्रिटेन के एक ईंधन टैंकर को जब्त किए जाने का कदम दर्शाता है कि ''ईरान अवैध और अस्थिर व्यवहार वाले खतरनाक रास्ते को चुन रहा है।

हंट ने ट्वीट किया, ''हमारी प्रतिक्रिया सोची-समझी और ठोस होगी। ब्रिटेन अपने जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

खाड़ी में इन दिनों काफी देशों के बीच तनाव चरम पर हैं। अमेरिका और ईरान यहां आपस में हर रोज किसी ना किसी तरह से भिड़ते रहते हैं लेकिन इस बार ईरान और ब्रिटेन में जबरदस्त भिड़ंत खाड़ी में देखने को मिल रही है। ईरान ने दावा किया है कि उसने ब्रिटेन के एक तेल टैंकर को स्टेट ऑफ होर्मुज से अपने कब्जे में ले लिया है। ब्रिटेन के इस तेल टैंकर में 23 लोग सवार है जिसमें भारत के 18 नागरिक भी शामिल हैं।

ईरान का कहना है कि तेल टैंकर ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया इसलिए उस पर कार्रवाई की गई। हांलाकि ईरान के दावों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर अपना बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारा मिशन ईरान सरकार से संपर्क में हैं। हमारा मिशन भारतीय नागरिकों को रिहा करवानें के लिए ईरान सरकार से बात कर रहा है। हम ईरान सरकार से हर प्रकार की जानकारी ले रहे हैं।

Ministry of External Affairs (MEA) on detention of Indian crew members along with the oil tanker STENA IMPERO by Iranian authorities: We are ascertaining further details. Our Mission is in touch with the Govt of Iran to secure the early release & repatriation of Indian nationals. pic.twitter.com/X6IZrziWXz