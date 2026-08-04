ईरान बड़ा युद्ध नहीं चाहता : राष्ट्रपति पेजेशकियन
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि ईरान अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, लेकिन युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता। उन्होंने किसी भी तरह का समझौता नहीं करने की बात कही। यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने ईरान से समझौते का आज़माया उल्लेख किया।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने मंगलवार को कहा कि ईरान अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, लेकिन युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। पेजेशकियन ने कहा कि हम बड़ा युद्ध नहीं चाहते। ईरान में तनाव या अस्थिरता बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्रवाई करेगा।
ट्रंप की टिप्पणियां
उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि ईरान को एक समझौते तक पहुंचने के लिए आखिरी मौका दिया था। उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और स्वयं ईरान की ओर से बातचीत का मौका देने के अनुरोध मिलने के बाद वाशिंगटन ने एक नियोजित सैन्य हमले को रोक दिया था।
बातचीत की स्थिति
ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत में होर्मुज को पूरी तरह से फिर से खोलने पर चर्चा चल रही है। उन्होंने बताया कि बातचीत के नए चरण में पहली बात इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खोलने पर होगी। हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने तेहरान और वाशिंगटन के बीच सक्रिय द्विपक्षीय वार्ता के दावों को सिरे से खारिज कर दिया।
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