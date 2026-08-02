हमास को निशस्त्र करने की योजना नाकाम होगी: आईआरजीसी
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि अमेरिका के मध्यस्थता में प्रस्तावित युद्धविराम योजना के तहत हमास को निशस्त्र करना विफल होगा। इस्माइल हानियेह की तेहरान में हुई हत्या की बरसी पर, आईआरजीसी ने इस पर करारा जवाब देने की भी चेतावनी दी।
तेहरान, एजेंसी। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में प्रस्तावित युद्धविराम योजना के तहत हमास को निशस्त्र करने की कोशिश विफल होगी। साथ ही उसने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानियेह की तेहरान में हुई हत्या का कड़ा और करारा जवाब देने की भी चेतावनी दी। हानियेह की हत्या की दूसरी बरसी पर जारी बयान में आईआरजीसी ने कहा कि हमास को निशस्त्र करने की साजिश कहीं नहीं पहुंचेगी और यह पहले ही विफल हो चुकी है।
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