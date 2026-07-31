होर्मुज हमारा इलाका, बाहरी दखल की इजाजत नहीं: ईरान
- अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को कड़ी चेतावनी दी - होर्मुज पर
तेहरान, एजेंसी। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने होर्मुज पर अपना नियंत्रण होने का दावा करते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को कड़ी चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने कहा कि जो देश अमेरिका की मदद करेंगे, उन्हें कड़ा जवाब दिया जाएगा।
आईआरजीसी का बयान
ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी के अनुसार आईआरजीसी ने बयान जारी कर कहा कि मंगलवार रात दो तेल टैंकर अमेरिका के उकसावे में आकर होर्मुज के दक्षिणी हिस्से से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एक टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दोनों पोत वापस लौट गए। आईआरजीसी ने कहा कि होर्मुज हमारा इलाका है और आईआरजीसी नौसेना का इस पर पूरा नियंत्रण है। हजारों किलोमीटर दूर से आया कोई बाहरी देश यहां दखल नहीं दे सकता। उसने अमेरिका का समर्थन करने वाले देशों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जो देश आक्रमणकारी की मदद कर रहे हैं, यदि उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला तो उन्हें कठोर जवाब का सामना करना पड़ेगा। होर्मुज को फिर से खोलने के सवाल पर आईआरजीसी ने कहा कि जब तक अमेरिकी अधिकारी धमकियां देना और क्षेत्र में समुद्री आवाजाही में हस्तक्षेप करना बंद नहीं करते, तब तक जलडमरूमध्य को दोबारा नहीं खोला जा सकता। ऐसी हरकतें हालात को और कठिन तथा जटिल बनाएंगी।
अमेरिकी आरोप
इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने आरोप लगाया था कि आईआरजीसी होर्मुज से गुजरने वाले वाणिज्यिक पोतों और नाविकों को धमकाने तथा उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। सेंटकॉम ने कहा था कि ईरान के दावों के बावजूद यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी के लिए खुला है।
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