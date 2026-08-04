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ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। वहीं, बसरा प्रांत में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। इरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने राष्ट्रपति पेजेशकियन को चेतावनी दी, जिससे ईरान में राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई हैं।

ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर किया हमला

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने मंगलवार को कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। एक सूत्र ने कहा कि यह हमला कम से कम तीन ड्रोन का इस्तेमाल करके किया गया। वहीं, इराक के बसरा प्रांत में भी जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनी गई। यह प्रांत कुवैत और ईरान दोनों से जुड़ा हुआ है। इस बीच, ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर ने क्षेत्रीय मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि मंगलवार सुबह कुवैत में आग लगने की एक बड़ी घटना हुई। आस-पास के समुद्री इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

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मालवाहक जहाज पर अज्ञात वस्तु से टकराया

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (यूकेएमटीओ) ने मंगलवार को बताया कि ओमान के अल खसाब बंदरगाह से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में एक मालवाहक जहाज एक अज्ञात वस्तु की चपेट में आ गया। यूकेएमटीओ को इस घटना की सूचना तब मिली जब प्रभावित जहाज ने रेडियो वीएचएफ चैनल 16 पर संदेश जारी कर बताया कि उन पर किसी अज्ञात वस्तु या मिसाइल से हमला हुआ है। संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

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ईरान का पक्ष लेता है पाकिस्तान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और जाने-माने रक्षा विश्लेषक रिटायर्ड अमेरिकी जनरल जैक कीन ने ईरान के साथ तनाव कम करने की कोशिशों में मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान और कतर की भूमिका की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों देश समझौता कर चुके हैं कि वे वाशिंगटन के बजाय ईरान का पक्ष लेंगे।

यूक्रेन पर भी हमले की तैयारी में था तेहरान

ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा कि कैस्पियन सागर में एक ईरानी व्यापारिक जहाज पर हुए हमले के जवाब में तेहरान, यूक्रेन के भीतर तीन ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार था। हालांकि, कीव (यूक्रेन) द्वारा इस घटना को गलती बताए जाने के बाद ईरान ने अपनी सैन्य कार्रवाई फिलहाल रोक दी थी।

खामेनेई ने पेजेशकियन को दी आखिरी चेतावनी

ईरान में नई राजनीतिक मुश्किलें पैदा हो गई। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने कथित तौर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को आखिरी चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने बातचीत व संघर्ष से जुड़े अहम फैसलों पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडर अहमद वाहिदी का समर्थन किया। राष्ट्रपति का कहना था कि उनके प्रशासन को विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों से पूरी तरह अलग-थलग कर दिया गया। उन्होंने मई में इस्तीफा देने की कोशिश की थी, लेकिन खामेनेई ने अब उन्हें इस्तीफा देने की धमकी का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और राष्ट्रपति के राजनीतिक प्रभाव को कमजोर कर दिया। खामनेई ने आईआरजीसी के कमांडर अहमद वहीदी को अपना पूरा समर्थन दिया। अब अमेरिका से बातचीत और संघर्ष से जुड़े बड़े फैसलों में वहीदी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा।

सामान्य प्रश्न

ईरान के आईआरजीसी ने कहाँ हमला किया?
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया।
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