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अमेरिका से बातचीत का कोई विचार नहीं : तेहरान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इस्लामिक गणतंत्र की ऐसी कोई योजना नहीं है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि होर्मुज में विदेशी दखल पर सीधा सैन्य जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के साथ बातचीत की शर्तों पर भी तेहरान का स्पष्ट रुख है।

अमेरिका से बातचीत का कोई विचार नहीं : तेहरान

तेहरान, एजेंसी। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की कोशिशों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि तेहरान की ऐसी कोई योजना नहीं है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने दावा किया कि ओमान के साथ बातचीत बढ़ रही है, लेकिन इसमें भी अमेरिका को शर्तें तय नहीं करने दी जाएंगी। एक साक्षात्कार में गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका यह तय नहीं कर सकता है कि उसे कब टकराव करना है और कब कूटनीति अपनानी है। उन्होंने दावा किया कि वॉशिंगटन ने ही कथित तौर पर ईरान को भेजे कई संदेशों में टकराव खत्म करने की गुहार लगाई थी। गरीबाबादी ने यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के जवाब में किया, जिसके अनुसार अमेरिका ने अपने हालिया हमले तब रोके, जब ईरान ने कथित रूप से बातचीत दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया।होर्मुज

में विदेशी दखल का देंगे सैन्य जवाबएक सवाल के जवाब में गरीबाबादी ने कहा कि होर्मुज में किसी वैकल्पिक मार्ग को तेहरान मंजूरी नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने का काम भी सिर्फ ईरान करेगा। चेतावनी दी कि इस अहम जलमार्ग में किसी भी विदेशी दखल का सीधा सैन्य जवाब दिया जाएगा।

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