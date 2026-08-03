वार्ता पर ट्रंप के दावे को ईरान ने नकारा

- बोला, न तो बैठक का कार्यक्रम तय है और न ही वार्ताकार को

काहिरा/दुबई/एयर फोर्स वन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता पर संशय बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है।

वार्ता की स्थिति दरअसल, ट्रंप ने रविवार को कहा था कि दोनों देशों के बीच सोमवार को वार्ता होगी। इस वजह से उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित हमले को टाल दिया था। इसके बाद तेहरान ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ न तो कोई बातचीत चल रही है और न ही किसी बैठक की योजना है। ट्रंप ने इसी प्रस्तावित वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर प्रस्तावित बड़े सैन्य हमले को टालने की घोषणा की थी। उन्होंने रविवार को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा था कि वह ईरान पर भीषण हमला करने के बजाय समझौता करना पसंद करेंगे। अब हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वार्ता कहां होगी और इसमें कौन शामिल होगा। इसके जवाब में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई वार्ता नहीं हो रही है और निकट भविष्य में किसी बैठक का कार्यक्रम भी तय नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान न तो किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने जा रहा है और न ही अपने वार्ताकारों को विदेश भेजने की योजना है। बघाई ने बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची धार्मिक यात्रा पर इराक में हैं, जबकि अन्य सभी ईरानी वार्ताकार देश में ही मौजूद हैं। उनके मुताबिक फिलहाल केवल ओमान के साथ होर्मुज के प्रबंधन को लेकर बातचीत जारी है।

हमले की चेतावनी से पीछे हटने का सिलसिला मीडिया रिपोर्ट पिछले पांच महीनों में यह कई बार देखने को मिला है कि ट्रंप पहले ईरान पर बड़े सैन्य हमले की चेतावनी देते हैं और बाद में कूटनीतिक संपर्कों का हवाला देकर फैसला टाल देते हैं। ईरान ने भी जुलाई की शुरुआत में संघर्ष समाप्त करने के लिए हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के विफल होने के बाद से सार्वजनिक रूप से अमेरिका के साथ किसी भी वार्ता से इनकार किया है।

होर्मुज बना सबसे बड़ा विवाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद होर्मुज को लेकर बना हुआ है। वॉशिंगटन का कहना है कि जून के समझौता ज्ञापन के तहत ईरान को इस रणनीतिक जलमार्ग को पूरी तरह खोलना था, जबकि तेहरान का दावा है कि समझौते में पोतों की आवाजाही पर उसका अधिकार बरकरार रखा गया था। अब तक अमेरिका ईरान को इस जलमार्ग पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर पाया है।

जासूसी के आरोप में दो लोगों को फांसी ईरान की न्यायपालिका ने सोमवार को कहा कि उसने इजरायल के लिए जासूसी करने के दोषी ठहराए गए दो लोगों को फांसी दे दी। न्यायपालिका की मिजान समाचार एजेंसी के मुताबिक, ओमिद बेहजाद और पूरिया सफवत पर पिछले वर्ष हुए 12 दिन के युद्ध और मौजूदा संघर्ष के दौरान इजरायल को सैन्य ठिकानों के निर्देशांक, तस्वीरें और अन्य खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने का आरोप था।