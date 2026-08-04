जरूरत पड़ी तो अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाएंगे : ईरान

ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के होर्मुज को फिर से खोलने के बयान को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ईरान निर्धारित मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग की अनुमति नहीं देगा। हाल में होर्मुज से जहाजों की आवाजाही में कमी आई है, जिसका कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव हैं।

ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज को फिर से खोलने संबंधी बयान को खारिज कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि तेहरान द्वारा निर्धारित मार्ग के अलावा ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग से किसी भी अन्य नौवहन मार्ग की अनुमति नहीं देगा। रजाई राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि होर्मुज को पूरी तरह फिर से खोलने पर बातचीत चल रही है और ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता के दूसरे चरण का हिस्सा होगा।

ईरान की सुरक्षा नीति रजाई ने कहा कि हमने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास मिसाइलें भी हैं और अपनी रक्षा करने की पूरी क्षमता भी है। यदि अमेरिका किसी अनधिकृत मार्ग से अपने युद्धपोत होर्मुज में भेजता है, तो हम उन्हें निशाना बनाएंगे। हम होर्मुज में ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग को स्थापित नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका ने होर्मुज के संबंध में ईरान की व्यवस्थाओं को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उसने उस समझौते का उल्लंघन किया।

होर्मुज और बाब-अल-मंदेब से आवाजाही कम एसएंडपी ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार, दो अगस्त को होर्मुज से केवल 17 जहाज गुजरे, जबकि एक अगस्त को 15 और 31 जुलाई को 17 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई। इसी अवधि में बाब-अल-मंदेब से गुजरने वाले जहाजों की संख्या भी घटकर प्रतिदिन 40 से कम रह गई। जुलाई में होर्मुज से कुल 848 जहाजों का आवागमन दर्ज किया गया, जो औसतन प्रतिदिन 27 जहाजों के बराबर है। हालांकि, महीने के दूसरे हिस्से में गतिविधियां काफी धीमी पड़ गईं और प्रतिदिन औसतन केवल 17 जहाज ही गुजरे। इसका कारण शांति समझौते का आधार बने समझौता ज्ञापन का विफल होना तथा अमेरिका और ईरान के बीच जवाबी हमलों का तेज होना बताया गया। वहीं, शिपिंग डेटा के अनुसार, बाब अल-मंदेब से सोमवार को केवल 20 जहाज (12 टैंकर और आठ बल्क कैरियर) इस जलडमरूमध्य से गुजरे। इस बीच, जुलाई में बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य से कुल 1,298 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई, जो औसतन प्रतिदिन 42 जहाजों के बराबर है। जुलाई के दौरान इराकी कच्चा तेल लेकर जा रहे 10 क्रूड टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज से बाहर निकले।