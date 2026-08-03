होर्मुज पर ओमान से बातचीत अंतिम चरण में : ईरान

तेहरान, एजेंसी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज के प्रबंधन को लेकर ओमान के साथ चल रही वार्ता अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने रविवार को कैबिनेट को बातचीत की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार अराघची ने कहा कि वार्ता लगभग पूरी होने वाली है और अंतिम चरण में है। हालांकि उन्होंने बातचीत के संभावित समझौते या अन्य विवरण सार्वजनिक नहीं किए। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को फिलहाल टालने पर सहमति बनाई है।