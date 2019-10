सऊदी बंदरगाह के पास ईरानी टैंकर पर 'मिसाइल' हमला, लाल सागर में फैला तेल

सऊदी अरब के जेद्दा बंदरगाह के पास शुक्रवार को एक ईरानी तेल टैंकर में हुये विस्फोट के पीछे मिसाइल हमले की आशंका जतायी गई है। टैंकर की कंपनी ने यह आशंका जतायी। जहाज में विस्फोट से लाल सागर में तेल रिसाव होने लगा।

नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी ने एक बयान में कहा कि सऊदी तट से लगभग 100 किलोमीटर (60 मील) दूर साबिति के जहाज में दो विस्फोट हुए। बयान में कहा गया कि विस्फोटों के पीछे मिसाइल हमले की आशंका है। एनआईटीसी ने कहा, ''जहाज के चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और जहाज की हालत भी स्थिर है।"

