ब्रिक्स बैठक के लिए ईरानी दल भारत पहुंचा
ईरान का प्रतिनिधिमंडल 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत पहुंचा है। यह बैठक 5 से 7 अगस्त तक भुवनेश्वर में होगी। ईरानी मंत्री मसूद शम्श बख्श और मोहम्मद नबी शाहिकी ताश नेतृत्व कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के विभिन्न संस्थानों का दौरा करेगा।
नई दिल्ली, एजेंसी। ओडिशा के भुवनेश्वर में होने वाली 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंच गया है। भारत में ईरानी दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। पोस्ट के अनुसार, ईरान के विज्ञान, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (कार्यवाहक) मसूद शम्श बख्श और उप मंत्री मोहम्मद नबी शाहिकी ताश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। यह दल पांच से सात अगस्त तक तीन दिवसीय मंत्री स्तरीय चर्चाओं में भाग लेगा। इस दौरान ईरानी अधिकारी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के कई संस्थानों का दौरा भी करेंगे।बता दें कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत यह सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक होगी।
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