Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ओमान से समझौते का मतलब होर्मुज खोलना नहीं: ईरान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

ईरान ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलमार्ग में ओमान के साथ बनी नई सहमति का मतलब इसे फिर से खोलना नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह केवल पोतों की सुरक्षित आवाजाही के लिए तकनीकी व्यवस्था है, और वर्तमान में होर्मुज बंद है, जिसका कारण अमेरिका का व्यवहार और ईरान की समुद्री नाकेबंदी है।

ओमान से समझौते का मतलब होर्मुज खोलना नहीं: ईरान

तेहरान, एजेंसी। ईरान ने सोमवार को स्पष्ट किया कि होर्मुज में नए समुद्री मार्ग को लेकर ओमान के साथ बनी सहमति का मतलब इस रणनीतिक जलमार्ग को दोबारा खोलना नहीं है। तेहरान का कहना है कि यह केवल पोतों की सुरक्षित आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए एक तकनीकी व्यवस्था है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सरकारी प्रसारक आईआरआईबी न्यूज नेटवर्क से बातचीत में कहा कि होर्मुज अब भी बंद है। इसका कारण अमेरिका द्वारा समझौतों का उल्लंघन, ईरान की समुद्री नाकेबंदी तथा इस्लामी गणराज्य के खिलाफ जारी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है। बघाई ने कहा कि ओमान के साथ नए शिपिंग लेन को लेकर बनी समझ केवल समुद्री यातायात को नियमित करने की पूर्व-आवश्यकता है।

ये भी पढ़ें:होर्मुज से लाल सागर तक 'टोल टैक्स' की जंग, आखिर दुनिया के समुद्री रास्ते कैसे चलते हैं?

इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल दिया गया है।

ये भी पढ़ें:होर्मुज-मंदेब पर शुल्क की कवायद, समुद्री मार्गों के नियंत्रण पर छिड़ी बहस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Iran Delhi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।