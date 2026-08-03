ओमान से समझौते का मतलब होर्मुज खोलना नहीं: ईरान
ईरान ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलमार्ग में ओमान के साथ बनी नई सहमति का मतलब इसे फिर से खोलना नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह केवल पोतों की सुरक्षित आवाजाही के लिए तकनीकी व्यवस्था है, और वर्तमान में होर्मुज बंद है, जिसका कारण अमेरिका का व्यवहार और ईरान की समुद्री नाकेबंदी है।
तेहरान, एजेंसी। ईरान ने सोमवार को स्पष्ट किया कि होर्मुज में नए समुद्री मार्ग को लेकर ओमान के साथ बनी सहमति का मतलब इस रणनीतिक जलमार्ग को दोबारा खोलना नहीं है। तेहरान का कहना है कि यह केवल पोतों की सुरक्षित आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए एक तकनीकी व्यवस्था है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सरकारी प्रसारक आईआरआईबी न्यूज नेटवर्क से बातचीत में कहा कि होर्मुज अब भी बंद है। इसका कारण अमेरिका द्वारा समझौतों का उल्लंघन, ईरान की समुद्री नाकेबंदी तथा इस्लामी गणराज्य के खिलाफ जारी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है। बघाई ने कहा कि ओमान के साथ नए शिपिंग लेन को लेकर बनी समझ केवल समुद्री यातायात को नियमित करने की पूर्व-आवश्यकता है।
इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल दिया गया है।
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