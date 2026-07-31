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अमेरिकी हमले में आईआरजीसी के तीन जवानों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तेहरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि जंजान प्रांत में अमेरिकी हमले में तीन जवान मारे गए। आईआरजीसी ने कहा कि गुरुवार को हुए इस हमले में अंसार अल-महदी यूनिट के तीन सदस्य शहीद हो गए। यह बयान अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच आया है।

अमेरिकी हमले में आईआरजीसी के तीन जवानों की मौत

तेहरान, एजेंसी। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि उत्तर-पश्चिमी जंजान प्रांत पर अमेरिकी हमले में उसके तीन जवान मारे गए हैं। आईआरजीसी की जंजान प्रांतीय इकाई ने जारी बयान में कहा कि गुरुवार को अमेरिकी द्वारा किए गए हमले में जंजान प्रांत की अंसार अल-महदी आईआरजीसी इकाई के तीन बहादुर और समर्पित सदस्य शहीद हो गए। बयान में तीनों जवानों की पहचान या हमले के स्थान से जुड़ी अन्य जानकारी नहीं दी गई है। यह दावा ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज हो रहा है।

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