होर्मुज-मंदेब पर शुल्क की कवायद, समुद्री मार्गों के नियंत्रण पर छिड़ी बहस

अमेरिका और इजरायल के संघर्ष के बीच, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले पोतों से शुल्क वसूलने की बात की है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही भी लाल सागर के निकट बाब-अल-मंदेब से गुजरने वाले पोतों के लिए टोल प्रणाली पर विचार कर रहे हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका और इजरायल के साथ जारी संघर्ष के बीच ईरान ने एक बार फिर होर्मुज से गुजरने वाले पोतों से शुल्क वसूलने का दावा किया है। उधर, ईरान समर्थित हूती विद्रोही भी लाल सागर के प्रवेश द्वार बाब-अल-मंदेब से गुजरने वाले पोतों के लिए टोल व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। इन घटनाक्रमों ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के नियंत्रण और संचालन को लेकर बहस तेज कर दी है। जलडमरूमध्य क्या है?: जलडमरूमध्य समुद्र या महासागर के दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला प्राकृतिक, संकरा जलमार्ग होता है, जिसके दोनों ओर भूमि होती है। यह पोतों के आवागमन और वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

समुद्री जलडमरूमध्यों के अंतरराष्ट्रीय नियम 1. कैसे बने आधुनिक समुद्री नियम

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार समुद्री सीमाओं को लेकर देशों के बीच विवाद सदियों पुराने हैं। हालांकि, जलडमरूमध्यों के संचालन के लिए प्रभावी अंतरराष्ट्रीय नियम अपेक्षाकृत बाद में विकसित हुए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में तटीय देशों ने अपने समुद्री तटों के पास सुरक्षा के उद्देश्य से समुद्री क्षेत्रों पर संप्रभुता का दावा करना शुरू किया। इसी दौर में 'कैनन-शॉट नियम' अस्तित्व में आया, जिसके अनुसार कोई देश अपने तट से उतनी दूरी तक अधिकार जता सकता था, जितनी दूरी तक उसकी तटीय तोपों की मार पहुंचती थी। यह दूरी लगभग तीन समुद्री मील (करीब 5.6 किलोमीटर) मानी गई।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवस्था बदलने लगी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह व्यवस्था बदलने लगी। 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने महाद्वीपीय तट (कॉन्टिनेंटल शेल्फ) के प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिकी अधिकार का दावा किया। इसके बाद अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर सहित कई देशों ने अपने समुद्री अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया। कई देशों ने 12 समुद्री मील (करीब 22 किलोमीटर) तक क्षेत्रीय समुद्र घोषित कर दिया।

कैसे अस्तित्व में आया यूएनक्लोज? 1. 1960 के दशक में समुद्र में तेल उत्पादन, परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती और सुपर टैंकरों की बढ़ती आवाजाही के कारण समुद्री कानूनों की आवश्यकता और बढ़ गई। 1 नवंबर, 1967 को संयुक्त राष्ट्र में माल्टा के राजदूत आर्विड पार्डो ने महासागर शासन के लिए एक प्रभावी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग की। इसके बाद 1973 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र का तीसरा सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) शुरू हुआ, जो नौ वर्षों तक चला।

2. दिसंबर, 1982 में जमैका के मोंटेगो बे में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) को 130 देशों के समर्थन से अपनाया गया। अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि ईरान ने हस्ताक्षर तो किए, लेकिन उसका अनुमोदन (रैटिफिकेशन) नहीं किया। इसलिए दोनों देश आज भी औपचारिक रूप से इस संधि के पक्षकार नहीं हैं। हालांकि अमेरिका इसके अधिकांश नौवहन संबंधी प्रावधानों का व्यवहार में पालन करता है। यूएनक्लोज ने 12 समुद्री मील तक क्षेत्रीय समुद्र की सीमा तय की, जिसे आज व्यापक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है।

जलडमरूमध्यों पर क्या है नियम? - 12 समुद्री मील की सीमा तय होने के बाद एक नई समस्या पैदा हुई। इससे दुनिया के लगभग 100 महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य किसी न किसी देश के क्षेत्रीय समुद्र के भीतर आ गए। इनमें होर्मुज, जिब्राल्टर, बाब-अल-मंदेब और मलक्का जैसे रणनीतिक जलमार्ग शामिल हैं।

- अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ चाहते थे कि इन जलडमरूमध्यों से पोतों और विमानों की निर्बाध आवाजाही बनी रहे। वहीं, तटीय देश विदेशी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की गतिविधियों को सीमित करना चाहते थे।

- करीब नौ वर्षों की वार्ता के बाद यूएनक्लोज में 'ट्रांजिट पैसेज' की व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए उपयोग होने वाले जलडमरूमध्यों से पोतों, पनडुब्बियों और सैन्य विमानों को लगातार और बिना अनावश्यक बाधा के गुजरने का अधिकार दिया गया। तटीय देश इस अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते।

क्या तटीय देश टोल वसूल सकते हैं? यूएनक्लोज के अनुसार केवल जलडमरूमध्य से गुजरने के अधिकार के आधार पर किसी पोत से शुल्क नहीं लिया जा सकता। हालांकि, यदि किसी पोत को पायलटेज (सहायता), नौवहन सहायता, बंदरगाह या अन्य विशेष सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो उन सेवाओं के बदले शुल्क लिया जा सकता है। इसी प्रावधान को लेकर होर्मुज में ईरान की प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था और अमेरिका सहित कई देशों के बीच मतभेद गहराते दिखाई दे रहे हैं।

तीन तरह की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि ने पहले से लागू सभी समझौतों को समाप्त नहीं किया। इसके अनुच्छेद 35(सी) के तहत जिन जलडमरूमध्यों पर पहले से विशेष अंतरराष्ट्रीय संधियां लागू हैं, वे उन्हीं के अनुसार संचालित होते हैं। इसी कारण दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्ग मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बंटे हैं।

1. ट्रांजिट पैसेज व्यवस्था वाले जलडमरूमध्य

- होर्मुज, बाब-अल-मंदेब, जिब्राल्टर और मलक्का जैसे अधिकांश रणनीतिक प्राकृतिक जलडमरूमध्य यूएन क्लोज के ट्रांजिट पैसेज नियमों के तहत संचालित होते हैं।

- युद्ध से पहले होर्मुज से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल व्यापार की आवाजाही होती थी और वहां पोतों से कोई पारगमन शुल्क नहीं लिया जाता था।

- यमन, जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित बाब-अल-मंदेब से 2023 के अंत तक हर वर्ष 22 हजार से अधिक पोत गुजरते थे।

- मलक्का से दुनिया के समुद्री व्यापार का 20 प्रतिशत से अधिक गुजरता है। ट्रांजिट टोल नहीं लिया जाता। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर संचालित करते हैं।

- जिब्राल्टर से हर वर्ष एक लाख से अधिक पोत गुजरते हैं। यहां भी किसी प्रकार का पारगमन शुल्क नहीं लिया जाता। यह स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है।

- ताइवान एक अलग मामला है। चीन इसे अपना जलक्षेत्र मानता है, जबकि कई अन्य देश इसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बताते हैं। पोतों पर कोई शुल्क नहीं लगता।

2. विशेष संधियों से संचालित जलडमरूमध्य

कुछ जलडमरूमध्यों विशेष अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत संचालित होते हैं। तुर्किये के बोस्फोरस, मरमरा सागर और डार्डानेल्स पर वर्ष 1936 की मॉन्ट्रो संधि लागू होती है। इसके तहत तुर्किये प्रकाश स्तंभ, पायलटेज, बचाव सेवाओं और बड़े पोतों के लिए टगबोट जैसी सेवाओं के बदले शुल्क लिया जा सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वर्ष 2022 में तुर्किये ने इसी संधि का उपयोग करते हुए युद्धपोतों के लिए इन जलडमरूमध्यों को बंद कर दिया था।

- डेनिश वर्ष 1857 की कोपेनहेगन संधि के तहत संचालित होते हैं। यहां सामान्य पारगमन निःशुल्क है, लेकिन कुछ पोतों के लिए पायलटेज अनिवार्य है।

- मैजेलन अर्जेंटीना और चिली के बीच 1881 की संधि तथा 1984 की शांति एवं मैत्री संधि के तहत सभी देशों के पोतों के लिए खुला रखा गया है।

- तिरान 1979 की मिस्र-इजरायल शांति संधि के तहत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग घोषित है, जहां निर्बाध आवाजाही और हवाई उड़ानों की गारंटी दी गई है।

3. मानव निर्मित नहरें

- स्वेज नहर और पनामा नहर पर यूएनक्लोज लागू नहीं होता। इन्हें संबंधित देशों की संप्रभु अवसंरचना माना जाता है। इनके संचालक उपयोग के बदले शुल्क वसूल सकते हैं।