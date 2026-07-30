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दावा : ईरान ने जॉर्डन में तीन एफ-35 स्टील्थ विमान नष्ट किए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तेहरान, एजेंसी। ईरान ने गुरुवार अमेरिका के तीन एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान को नष्ट इस हमले में तीन एफ-35 विमान पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि तीन अन्य को भा

दावा : ईरान ने जॉर्डन में तीन एफ-35 स्टील्थ विमान नष्ट किए

तेहरान, एजेंसी। ईरान ने गुरुवार अमेरिका के तीन एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान को नष्ट करने का दावा किया है। साथ ही कहा कि इस हमले में तीन अन्य विमान को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान के सरकारी प्रसारक 'आईआरआईबी' के अनुसार आईआरजीसी ने जॉर्डन के अल-अजराक एयरबेस पर तैनात अमेरिकी एफ-35 विमानों के पार्किंग क्षेत्र को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इस हमले में तीन एफ-35 विमान पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि तीन अन्य को भारी नुकसान पहुंचा। संगठन ने यह भी दावा किया कि हमले में कई अमेरिकी अधिकारी तथा तकनीकी और रखरखाव कर्मी भी मारे गए। आईआरजीसी के मुताबिक यह कार्रवाई बुधवार रात ईरान के केश्म द्वीप पर अमेरिकी हवाई हमले के जवाब में की गई।

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संगठन का आरोप है कि जॉर्डन में स्थित अमेरिकी ठिकानों से उड़ान भरने वाले विमानों ने बंकर-भेदी बमों से दो रिहायशी मकानों पर हमला किया, जिसमें एक परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। जबकि दो अन्य बच्चे घायल हो गए।

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