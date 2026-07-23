हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में युद्ध का नया मोर्चा खोला

- सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमला करने का दावा किया

दुबई, एजेंसी। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का गुरुवार को दावा किया। इसके साथ ही अमेरिका-ईरान युद्ध में एक नया मोर्चा खुल गया है। उधर, अमेरिका ने लगातार 12वीं रात ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए।

हमले की जानकारी हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने 'एनसेलिया' और 'लैला' नामक दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया। सऊदी सरकार ने एनसेलिया पर हमले की पुष्टि की है, जबकि ब्रिटिश नौसेना ने भी बताया कि सऊदी अरब के अल-शुकैक के पास लाल सागर में एक टैंकर पर हमला हुआ। इससे पोत पर आग लग गई। यह हमला उस घोषणा के बाद पहला है, जिसमें हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से जुड़े पोतों के लिए बाब-अल-मंदेब में नाकेबंदी की घोषणा की थी। उनका कहना है कि यह कदम यमन पर वर्षों से जारी सऊदी नाकेबंदी और सना हवाई अड्डे पर हालिया हमले के जवाब में उठाया गया है। हूती संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सऊदी अरब से जुड़े पोतों की नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी, जब तक यमन पर लगी सऊदी नाकेबंदी नहीं हटाई जाती।

बाब-अल-मंदेब से व्यापार बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला दुनिया का अहम समुद्री व्यापार मार्ग है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12 प्रतिशत और दुनिया के करीब 25 प्रतिशत कंटेनर यातायात इसी रास्ते से होकर गुजरता है।

ऊर्जा बाजार पर असर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लाल सागर के 'बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य' में भी पोतों की आवाजाही प्रभावित होती है तो ऊर्जा बाजार के लिए यह दूसरा बड़ा झटका होगा। होर्मुज पहले से ही बंद है और कई पोत अब बाब-अल-मंदेब मार्ग से भी बचने लगे हैं। इस संघर्ष ने पहले ही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है और अब लाल सागर के अहम समुद्री मार्ग पर भी खतरा बढ़ गया है। इस बीच ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत गुरुवार को 3.8 प्रतिशत बढ़कर लगभग 98 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई। 10 जुलाई से अब तक इसमें करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है।

संघर्ष से अपील संघर्ष से दूर रहे हूती विद्रोही : रुबियो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में हूती विद्रोहियों से इस संघर्ष से दूर रहने की अपील की। वहीं, ट्रंप ने कहा कि ईरान पर लगातार कड़े हमले हो रहे हैं, लेकिन अभी नई वार्ता शुरू करने का समय नहीं आया है, क्योंकि तेहरान समझौते को बार-बार बदलने की कोशिश करता है।