Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होर्मुज पर ओमान से बातचीत अंतिम चरण में : ईरान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

तेहरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज प्रबंधन को लेकर ओमान के साथ वार्ता अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने कैबिनेट को बताया कि इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि, संभावित समझौते के विवरण साझा नहीं किए गए हैं। यह बयान अमेरिका और इजरायल के ईरान पर सैन्य हमलों को टालने के समझौते के बाद आया है।

होर्मुज पर ओमान से बातचीत अंतिम चरण में : ईरान

तेहरान, एजेंसी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज के प्रबंधन को लेकर ओमान के साथ चल रही वार्ता अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने रविवार को कैबिनेट को बातचीत की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार अराघची ने कहा कि वार्ता लगभग पूरी होने वाली है और अंतिम चरण में है। हालांकि उन्होंने बातचीत के संभावित समझौते या अन्य विवरण सार्वजनिक नहीं किए। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को फिलहाल टालने पर सहमति बनाई है।

ये भी पढ़ें:वार्ता पर ट्रंप के दावे को ईरान ने नकारा

ट्रंप का दावा था कि संभावित समझौते के मापदंड तय हो चुके हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Iran Delhi News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।