शिक्षिका के शोध पत्र की सराहना
दरभंगा की शिक्षिका प्रो. रेणु कुमारी ने नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान सम्मेलन में शोध पत्र प्रस्तुत किया। सम्मेलन में बिहार के 22 मनोविज्ञान विशेषज्ञों ने भाग लिया और शैक्षिक संवाद तथा भविष्य के सहयोग पर चर्चा की। सम्मेलन का समापन वैश्विक अकादमिक सहयोग के साथ हुआ।
दरभंगा। नेपाल के काठमांडू स्थित नेशनल कॉलेज, काठमांडू यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान सम्मेलन में दरभंगा की शिक्षिका प्रो. रेणु कुमारी ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। वहां के विद्वानों ने उनके शोध पत्र की जमकर सराहना की। इस सम्मेलन में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं से जुड़े 22 से अधिक मनोविज्ञान के विशेषज्ञों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन में बिहार, भारत तथा अन्य देशों से आए शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के बीच शैक्षिक संवाद, शोध अनुभवों के आदान-प्रदान तथा भविष्य में अकादमिक सहयोग की संभावनाओं पर भी व्यापक चर्चा हुई। तीन दिवसीय सम्मेलन का समापन मनोविज्ञान व व्यवहार विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक अकादमिक सहयोग, शोध आधारित ज्ञान के विस्तार व समाज उपयोगी मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों को प्रोत्साहित करने के संदेश के साथ हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।