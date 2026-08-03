Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शहर की चार विभूतियों को ऑनलाइन मिला प्रेमचन्द्र अन्तरराष्ट्रीय सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ में 2026 प्रेमचंद अंतरराष्ट्रीय सम्मान डिजिटल संगोष्ठी में विद्वानों को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ रंगकर्मी चित्र मोहन, राजा अवस्थी, डॉ. रीता चौधरी, और डॉ. अब्दुल कुद्दूस हाशमी को प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आयोजन भारतीय-नार्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम, नार्वे द्वारा किया गया।

शहर की चार विभूतियों को ऑनलाइन मिला प्रेमचन्द्र अन्तरराष्ट्रीय सम्मान

लखनऊ, कार्यालय संवाददातानार्वे से प्रेमचंद अंतरराष्ट्रीय सम्मान 2026 डिजिटल संगोष्ठी में लखनऊ के विद्वानों साहित्य आलोचना के लिए विभूतियों को सम्मानित किया गया। लखनऊ की वरिष्ठ रंगकर्मी चित्र मोहन, राजा अवस्थी के साथ ही एलयू की डॉ. प्रो. रीता चौधरी और मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी के महासचिव डॉ. अब्दुल कुद्दूस हाशमी को प्रेमचन्द अन्तरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रेमचंद अन्तरराष्ट्रीय सम्मान समिति के अध्यक्ष एवं आयोजक भारतीय-नार्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम, नार्वे के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र शुक्ला ने सम्मान दिए। भारतीय-नार्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम, नार्वे की स्थापना 1988 में भारतीय और नार्वेजीय लेखकों और भारतीय दूतावास के सहयोग से ओस्लो में हुई थी।

ये भी पढ़ें:Rampur News: चंद्र प्रकाश को मिला अटल साहित्य शिरोमणि सम्मान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।