OMG: फ्लाइट में यात्री ने मांगा वेज खाना तो परोस दी ये चीजें....

भारत में फ्लाइट में सफर करते हुए हो सकता आपको अच्छा वेजिटेरियन (शाकाहारी) खाना मिल जाए। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट में अच्छे वेज खाने की उम्मीद कम ही की जाती है। लेकिन एक शख्स को अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस में वेज खाना मांगने पर जो परोसा गया वो किसी बड़े मजाक से कम नहीं है।



इंटरनेशल फ्लाइट ने किया ऐसा काम

स्टीव होगार्टी नाम का ये शख्स 'Columbia Avianca Airlines' में सफर कर रहा था। उसने फ्लाइट अटेंडेंट से शाकाहारी खाना परोसने के लिए कहा। लेकिन वेज ऑप्शन के तौर पर उन्हें जो परोसा गया उसे देखकर उनके होश उड़ गए।

वेज खाने के नाम दे दिए फल

स्टीव को वेज खाने के नाम पर डिश देना तो दूर की बात उन्हें अटेंडेंट ने दो फल लाकर दे दिए, एक सेब और एक नाशपाती। इतना ही नहीं ये दोनों फल तरीके से पैक करे हुए थे और इनके साथ चम्मच और कांटा भी दिया गया था।

The vegetarian meal on this flight is an apple and a pear wrapped in clingfilm, served with a knife and fork. pic.twitter.com/CT7hypCylb — Steve Hogarty (@misterbrilliant) November 17, 2017

सोशल मीडिया पर शेयर हुई फोटो

स्टीव ने एयरलाइंस द्वारा परोसे गए इस खाने की फोटो ट्विटर पर ट्वीट कर दी। फिर क्या था लोगों ने इस हरकत पर एयरलाइंस की निंदा की। कुछ लोगों ने तो इसी तरह के अपने अनुभव भी शेयर कर दिए।

There are half a billion vegetarians in the world. It seems a bit backward to consider them all "special". — Andy Flood (@ndyflood) November 18, 2017

Vitamin c deficiency can strike at any time at any altitude,😂😱 — harry (@Harrythiefpott) November 18, 2017

I asked for a veggie meal on a flight once and this is what I got. At least yours was wrapped pic.twitter.com/1yU8GCceO4 — Dave O'Carroll (@DaveOCarroll) November 18, 2017

एयरलाइंस ने मांगी माफी

कोलंबिया एयरलाइंस ने स्टीव के ट्वीट के एक दिन बाद जवाब देते हुए उनसे माफी मांगी और कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। एयरलाइंस ने ट्वीट कर कहा, 'यात्रियों को बेहतर सर्विस देना हमारा फर्ज है। आप इस फ्लाइट की डीटेल दे दीजिए हम इसकी जांच करेंगे।'