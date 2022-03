हिंदी न्यूज़ विदेश INR USD Exchange Rate Today: भारत का 100 रुपया अमेरिका में 1.32 डॉलर, 30 मार्च का एक्सेंज रेट

INR USD Exchange Rate Today: भारत का 100 रुपया अमेरिका में 1.32 डॉलर, 30 मार्च का एक्सेंज रेट

भारत के 100 रुपये अमेरिका में 1.32 डॉलर रहेंगे। 30 मार्च के एक्सेंज रेट के मुताबिक भारत का एक रुपया अमेरिका के 0.013 डॉलर होगा। एक्सचेंज रेट के मुताबिक अमेरिका का एक डॉलर भारत के 75.73 रुपये होगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Srishti Kunj Wed, 30 Mar 2022 08:46 PM

