सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लौटाया, मलेशिया भेजी नाव

एएफपी,इंडोनेशिया Gaurav Kala Tue, 28 Dec 2021 04:25 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.