जकार्ता LIVE:प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने उड़ाई पतंग, इश्तिकलाल मस्जिद देखने पहुंचे- VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की आजादी के संघर्ष के शहीदों को आज श्रद्धांजलि देकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने यहां कलीबाता नेशनल हीरोज सिमेट्री में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इंडोनेशिया की पहली आधिकारी यात्रा पर आए मोदी आज राष्ट्रपति जोको विदोदो से भी मिले। बैठक के बाद पीएम मोदी ने आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति जोको विदोदो से मुलाकात और डेलीगेशन स्तर की बैठक के बाद पीएम मोदी 'पतंग प्रदर्शनी' पहुंचे और महोत्सव का उद्घाटन किया।

यह पतंग प्रदर्शनी बेहद खास है। इसे रामायण-महाभारत की थीम पर आयोजित किया गया है। पतंगों को भी उसी अंदाज में डिजायन किया गया है। पीएम मोदी पतंग महोत्सव उद्घाटन के दौरान पतंगबाजी करते भी दिखे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने पतंग उड़ाई।

प्रदर्शनी के बाद मोदी इश्तिकलाल मस्जिद पहुंचे। उनके साथ राष्ट्रपति जोको विदोदो भी मौजूद रहे।

वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरडेका पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति जोको विदोदो ने उनका स्वागत किया। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत, इंडोनेशिया के साथ खड़ा है।

मोदी ने कहा कि भारत-आसियान संबंध इतनी बड़ी शक्ति है जो सिर्फ भारत और पेसिफिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इससे बाहर भी शांति की गारंटी देती है। मोदी ने कहा कि इंडो-पसिफिक क्षेत्र को लेकर दोनों देशों का एक सा रुख है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिस और SAGAR राष्ट्रपति विदोदो की मैरिटाइम फलक्रम पॉलिसी से मेल खाती है।

अपने साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा कि रमजान के इस पवित्र महीने में भारत के सवा करौड़ लोगों की तरफ से इंडोनेशिया के लोगों की समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूं। उन्हें आगामी ईद-उल फितर के त्योहार के लिए भी बधाई दी।

पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे बीच हुए समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत मिलेगी।

- हम 2025 तक द्वपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर के स्तर तक ले जाने के लिए अपने प्रयास दोगुना करेंगे।

- हम दोनों देशों के बीच हजारों साल से मजबूत सांस्कृतिक संबंध है, जिसकी झलक भारत के गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई दी।

- हम 2019 में राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे।

मोदी ने कहा कि शिक्षा, विज्ञाव व प्रौद्योगिकी पर दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। ये दोनों देशों के लिए खासकर युवाओं के लिए लाभकारी रहेगी

मेरडेका पैलेस में स्वागत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय परिधान और तिरंगा लिये पहुंचे बच्चों से मिले और उनसे कुछ बातचीत भी की।

Relationship that evokes a feeling of warmth and kinship. A red carpet welcome and a guard of honour extended to PM @narendramodi on his arrival at Istana Merdeka ahead of his talks with President @jokowi. pic.twitter.com/LBabxdkZax