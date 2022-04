G20 सम्मेलन में मिलेंगे पुतिन और जेलेंस्की! इंडोनेशिया ने भेजा न्योता

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की को नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। यह जानकारी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने दी है।

