Hindi News विदेश जनसंख्या पर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, इस साल से घटने लगेगी भारत की आबादी, चीन से तब भी रहेगी ढाई गुना ज्यादा

जनसंख्या पर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, इस साल से घटने लगेगी भारत की आबादी, चीन से तब भी रहेगी ढाई गुना ज्यादा

पिछले साल ही चीन को पछाड़ कर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बना भारत अब इस पूरी सदी में यह तमगा अपने पास ही रखेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2100 तक चीन अपनी आधी आबादी खो देगा।

elderly population increasing rapidly india will become old society said unfpa report

Upendra Thapak Fri, 12 Jul 2024 02:08 PM पीटीआई,नई दिल्ली