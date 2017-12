अमेरिका में डकैती के दौरान भारतीय युवक की हत्या

अमेरिका में एक भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। यह घटना शुक्रवार को शिकागो के डाल्टन शहर में घटित हुई है। मृत युवक का नाम अरशद वोरा बताया गया है।

घटना के समय युवक अपने एक रिश्तेदार के साथ डाल्टन गैस स्टेशन पर मौजूद था, वहां पर आए कुछ बदमाशों ने डकैती के प्रयास के दौरान युवक को गोली मार दी। मारा जाने वाला युवक गुजरात के नादियाद का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही युवक के साथ मौजूद रिश्तेदार की हालत भी नाजुक बनी हुई है।

United States: 19-year-old Arshad Vora, a native of Gujarat's Nadiad, shot dead in a robbery attempt at Dolton Gas Station in Chicago. Another relative critically injured