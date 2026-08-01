खेल : स्क्वॉश : भारतीय महिला टीम पांचवें स्थान पर रही
भारतीय महिला स्क्वॉश टीम ने विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप में इंग्लैंड को 2-0 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया। रुद्र सिंह ने रेखा केमेसी को हराया जबकि सान्वी कलांकी ने ईव पार्किंस को पछाड़ा। इससे पहले, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर प्ले-ऑफ में स्थान बनाया था। पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता।
ओंटारियो, एजेंसी। भारतीय महिला टीम ने शनिवार को पांचवें से छठे स्थान के प्लेऑफ में इंग्लैंड को 2-0 से हराकर विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप में पांचवां स्थान हासिल किया। रुद्र सिंह ने रेखा केमेसी को 11-5, 8-11, 11-5, 11-6 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद सान्वी कलांकी ने ईव पार्किंस पर 11-6, 11-9, 11-9 से जीत हासिल की। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर प्ले-ऑफ में जगह बनाई थी। इसमें सान्वी ने टीना मा को 11-6, 11-9, 11-4 से और रुद्र ने सर्बनी मैत्रा को 10-12, 11-5, 11-1, 11-2 से हराया। पुरुष टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था।
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