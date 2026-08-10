प्रेमिका की हत्या के आरोप में भारतीय छात्र जर्मनी में गिरफ्तार
एक 20 वर्षीय भारतीय छात्र वरुण बाचिगारी को अमेरिका में अपनी प्रेमिका, 19 वर्षीय जूलिसा रूबी सालाजार की हत्या के आरोप में जर्मनी में गिरफ्तार किया गया। वह स्वदेश लौटने के लिए विमान में सवार होने जा रहा था। पुलिस ने बताया कि बाचिगारी पर हत्या और अपहरण के आरोप में गिरफ्तारी वारंट था।
- स्वदेश लौटने के लिए विमान में सवार होने से पहले हुई गिरफ्तारी वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में प्रेमिका की हत्या के आरोपी 20 वर्षीय भारतीय छात्र को स्वदेश लौटने के लिए विमान में सवार होने से पहले जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।टक्सन पुलिस ने बताया कि पकड़े गए छात्र की पहचान वरुण बाचिगारी के तौर पर हुई है और वह यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में बिजनेस एनालिटिक्स का छात्र है। पुलिस ने बताया कि उस पर छह अगस्त को टक्सन स्थित एक अपार्टमेंट में 19 वर्षीय जूलिसा रूबी सालाजार की हत्या करने का आरोप है। टक्सन पुलिस के अनुसार बाचिगारी टक्सन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा, जहां से उसने जर्मनी के लिए उड़ान पकड़ी।
आरोपी की योजना जर्मनी से भारत जाने की थी, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांचकर्ताओं ने बाचिगारी के खिलाफ हत्या और अपहरण के आरोप में गिरफ्तारी वारंट हासिल किया था। टक्सन पुलिस ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने बर्लिन पुलिस के साथ मिलकर बाचिगारी को जर्मनी पहुंचते ही हिरासत में ले लिया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि बाचिगारी ने हत्या के बाद सालाजार का मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड ले लिया तथा अपराध छिपाने के प्रयास में अपनी प्रेमिका के नाम से उसकी मां को कई संदेश भेजे। इन संदेशों से सालाजार के परिवार को चिंता हुई, जिसके बाद उन्होंने उसका हालचाल जानने के लिए पुलिस से संपर्क किया। पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान अधिकारियों ने उसका शव बरामद किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।