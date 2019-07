भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को अमेरिका में 'पीपल्स च्वॉइस अवॉर्ड'

मशहूर भारतीय रेत कलाकार एवं पद्म पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक को अमेरिका में 'सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल में 'पीपल्स च्वॉइस अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। सुदर्शन ने महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने संबंधी संदेश देते हुए रेत पर कलाकृति बनाई थी।

मैसाचुसेट्स के बोस्टन में 'रिवीर बीच पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय 'सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल 2019 में हिस्सा लेने के लिए विश्व भर से चुने गए 15 शीर्ष रेत कलाकारों में पटनायक भी शामिल थे। उन्हें उनकी रेल कलाकृति 'स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन, सेव आर ओशन के लिए 'पीपल्स च्वॉइस अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।

I have won the People's Choice Prize at USA for My SandArt on Plastic Pollution with message, "Save our Ocean " in #Boston International SandArt Championship/ Festival 2019. pic.twitter.com/4c7c5GZyHU