भारत ने भगोड़े मेहुल चोकसी को लेकर डोमिनिका की कोर्ट में दो अभियोग आवेदन दायर किए हैं। सूत्रों ने बताया कि इनमें से एक आवेदन सीबीआई ने और दूसरा विदेश मंत्रालय ने दायर किया है। सीबीआई ने आपने आवेदन में चोकसी को भगौड़ा स्थिति स्थापित करने और विदेश मंत्रालय ने उसकी भारतीय नागरिकता की स्थिति को लेकर आवेदन दिया है। सूत्रों ने कहा कि अगर भारत की ओर से दायर आवेदनों को कोर्ट की ओर से अनुमति मिलती है तो देश के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे सीबीआई और विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इस मामले को लेकर डोमिनिका की अदालत से सीबीआई के डीआईजी ने कहा है कि मेहुल चोकसी कई कंपनियों के पीछे का मास्टरमाइंड था और उसने और अन्य लोगों ने बैंक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करके अनधिकृत रूप से क्रेडिट जुटाने के लिए बैंक के अधिकारियों के साथ साजिश रची है।

सीबीआई ने डोमिनिका कोर्ट से कहा है कि जांच के दौरान मेहुल चोकसी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन उसके ठिकाने का पता नहीं था और वह भारत में नहीं था। बता दें कि डोमिनिका हाईकोर्ट ने शनिवार को मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने स्थानीय मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी है कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके भागने का जोखिम है।

Indian probe agencies have filed an affidavit in Dominica High Court in Mehul Choksi case.



CBI DIG states that Mehul Choksi was mastermind behind a series of companies & he and others conspired with officials of a bank to unauthorisedly raise credit by abusing bank procedures.