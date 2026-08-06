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एक सप्ताह पहले सुपासी गांव के युवक की सऊदी में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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-शव को भारत लाने के लिए विधवा मां व बहनें जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के लगा रही फेरेएक सप्ताह पहले सुपासी गांव के युवक की सऊदी में मौत

एक सप्ताह पहले सुपासी गांव के युवक की सऊदी में मौत

अचलगंज, संवाददाता। थाना क्षेत्र के सुपासी गांव के रहने वाले 30 वर्षीय शिवम पाल पुत्र स्व. राम विलास की सऊदी (खाड़ी देश) में एक सप्ताह पहले इलाज दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। जिसका शव भारत लाने के लिए परिजनों ने शासन प्रशासन व नेताओं से लेकर सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगा रहे है। परिजनों ने बताया कि शिवम पाल सात महीने पहले सऊदी गया था। यहां एक मोबाइल की दुकान में काम करता था। इससे 2 साल पहले भी वह बतौर चालक अरबी बीजा पर वहां नौकरी की और वहां से लौट कर घर आया था।

मौजूदा समय उसकी तबियत खराब होने से अस्पताल में इलाज दौरान 30 जुलाई को उसकी मौत हो गई थी। शव अस्पताल से विभिन्न औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद ही निकलेगा और दूतावास के माध्यम से ही भारत आएगा। घटना की सूचना वहां पर रह रहे एक संबंधी से मिली थी। उसके बाद से शव को भारत लाने के लिए परिजन स्थानीय नेताओं से लेकर भावी विधानसभा प्रत्याशियों तक से गुहार लगाई है। सभी ने अपने-अपने स्तर से मदद व शव को भारत लाने में मदद का भरोसा दिया है। इस दिशा में ऋत फाउंडेशन की ओर से भी प्रयास किया गया है। संस्था के अनुराग त्रिवेदी ने रियाद स्थित दूतावास को भारत सरकार की ओर से ईमेल भिजवाया। जिसका जवाब आया है, जिसमें सभी आपत्तियों का निवारण कर शीघ्र शव भारत स्थित उनके परिजनों तक भेजने का आश्वासन मिला है। इसकी जानकारी बुधवार को अनुराग त्रिवेदी ने सुपासी गांव जाकर मृतक शिवम पाल के परिजनों को दी है। मृतक शिवम पाल अपने पिता का इकलौता बेटा था। उससे छोटी उसकी 2 बहनें हैं। विधवा मां व परिवार का एक मात्र सहारा था। उसकी मौत से पूरा परिवार एक सप्ताह से रो रोकर बेहाल है।

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