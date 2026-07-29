खेल : भारतीय जूनियर स्क्वॉश टीमें क्वार्टर फाइनल में
भारतीय जूनियर स्क्वॉश टीमें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियनशिप ओंटारियो, एजेंसी। भारतीय पुरुष और
भारतीय जूनियर स्क्वॉश टीमें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियनशिपओंटारियो, एजेंसी। भारतीय पुरुष और महिला टीमें विश्व जूनियर स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष टीम ने कुवैत और महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया।पांचवीं वरीयता प्राप्त भारत की पुरुष टीम को कुवैत के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, वहीं महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से आसानी से शिकस्त दे दी। अब भारतीय पुरुष टीम इंग्लैंड से भिड़ेगी जबकि महिला टीम का मुकाबला अमेरिका से होगा।पुरुषों के मुकाबले में युशा नफीस शुरुआती मैच हार गए। पर फिर आर्यवीर दीवान और गुरवीर सिंह ने अपने-अपने मैच जीतकर भारत को अंतिम आठ में पहुंचा दिया।
महिला वर्ग में भारत की तीनों खिलाड़ियों ने लगातार गेम में जीत हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के बारे में मुख्य कोच हरिंदर पाल सिंह संधू ने कहा, इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत है। हमारे कुछ खिलाड़ी पिछले सप्ताह व्यक्तिगत स्पर्धा में उनके खिलाफ खेले थे। इसलिए हम मुकाबले के लिए तैयार हैं।
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