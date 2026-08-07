पेरिस में चार भारतीय ग्रैंडमास्टर देंगे शह-मात

भारत के चार शीर्ष ग्रैंडमास्टर ईस्पोर्ट्स विश्व कप की शतरंज प्रतियोगिता में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनौती देंगे। यह प्रतियोगिता 11 से 15 अगस्त तक पेरिस में आयोजित की जाएगी। इनाम राशि 15 लाख अमेरिकी डॉलर है। भारतीय ग्रैंडमास्टर्स में निहाल सरीन और अर्जुन एरिगेसी शामिल हैं, जो खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

पेरिस, एजेंसी। भारत के चार शीर्ष ग्रैंडमास्टर ईस्पोर्ट्स विश्व कप की शतरंज प्रतियोगिता में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनौती देंगे। यह प्रतियोगिता 11 से 15 अगस्त तक पेरिस में आयोजित की जाएगी। भारतीय ग्रैंडमास्टर्स में निहाल सरीन, अर्जुन एरिगेसी, अरविंद चिदंबरम और प्रणेश एम शामिल हैं। 15 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 14.2 करोड़ रुपये) की इनामी राशि वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन और विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन भी दम दिखाएंगे।

प्रतियोगिता की संरचना निहाल, अरविंद और प्रणेश भारतीय ईस्पोर्ट्स संगठन ‘एस8यूएल ईस्पोर्ट्स’ का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि अर्जुन एरिगेसी ‘जेन जी ईस्पोर्ट्स’ की ओर से खेलेंगे। प्रतियोगिता में कार्लसन (टीम लिक्विड), हिकारू नाकामुरा और अलीरेजा फिरोजा (टीम फाल्कन्स), नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव (नैटस विंसरे) और हैंस नीमन (गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स) जैसे दिग्गज भी हिस्सा लेंगे।

भारतीय ग्रैंडमास्टर्स की तैयारी निहाल, प्रणेश और अर्जुन ने चैंपियंस शतरंज टूर 2025-26 में शानदार प्रदर्शन के आधार पर सीधे ग्रुप चरण में जगह बनाई है। वहीं अरविंद चिदंबरम ने इस साल ड्रीमहैक अटलांटा के जरिए क्वालीफाई किया और वह अपने अभियान की शुरुआत प्ले-इन चरण से करेंगे। पिछले संस्करण में भी निहाल और अर्जुन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। निहाल क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, जबकि अर्जुन ने चौथा स्थान हासिल कर प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। इस बार भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद और भी बढ़ गई है।

प्रतियोगिता का महत्व -------------------------------------------

क्या है यह प्रतियोगिता - यह प्रतियोगिता काफी हद तक आईपीएल जैसी फ्रेंचाइजी आधारित है, लेकिन क्रिकेट की जगह इसमें ईस्पोर्ट्स संगठन टीम मालिक होते हैं।

- यह पारंपरिक शतरंज टूर्नामेंट (जैसे विश्व कप, ओलंपियाड या टाटा स्टील) नहीं है। इसमें दुनिया की बड़ी ईस्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी शतरंज खिलाड़ियों को अपने रोस्टर में शामिल करती हैं।

- आईपीएल में खिलाड़ी नीलामी या ड्राफ्ट के जरिए टीमों में जाते हैं, जबकि ईस्पोर्ट्स की शतरंज प्रतियोगिता में ईस्पोर्ट्स संगठन सीधे खिलाड़ियों के साथ अनुबंध करते हैं।