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खेल : लंदन गोल्फ में खेलेंगी दीक्षा, प्रणवी और अदिति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लंदन गोल्फ में खेलेंगी दीक्षा, प्रणवी और अदिति लंदन। दीक्षा डागर और अदिति

खेल : लंदन गोल्फ में खेलेंगी दीक्षा, प्रणवी और अदिति

लंदन गोल्फ में खेलेंगी दीक्षा, प्रणवी और अदिति लंदन। दीक्षा डागर और अदिति अशोक समेत चार भारतीय गोल्फर 20 लाख डॉलर इनामी राशि के लेडीज यूरोपीय टूर (एलईटी) की पीआईएफ लंदन चैंपियनशिप में भाग लेंगी। दीक्षा दो बार एलईटी खिताब जीत चुकी हैं। वह लगातार शीर्ष दस में रही हैं और फिलहाल ‘आर्डर ऑफ मेरिट’ में आठवें स्थान पर हैं। वह 2023 में शीर्ष तीन में रही थीं। पांच बार की एलईटी विजेता अदिति अभी तक एलपीजीए टूर पर जीत दर्ज नहीं कर सकी हैं। उनके अलावा अवनि प्रशांत और प्रणवी उर्स भी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी जिसमें कुल 120 खिलाड़ी नजर आएंगे।

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