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दुबई के कार शोरूम में धमाके से भारतीय की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केरल के रहने वाले थे मृतक शिजिन पॉल। शोरूम में सोशल मीडिया प्रबंधक के पद पर कार्यरत्त थे।

दुबई के कार शोरूम में धमाके से भारतीय की मौत

दुबई, एजेंसी। दुबई के एक कार शोरूम में आग और गैस सिलेंडर फटने से केरल के रहने वाले एक प्रवासी भारतीय की मौत हो गई। हादसे में पांच अन्य लोग घायल भी हुए। घटना सोमवार की है, जिसकी जानकारी बुधवार को सामने आई।

मृतक का विवरण

मरने वाले शिजिन पॉल केरल के कोल्लम जिले के रहने वाले थे और शोरूम में सोशल मीडिया प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शी सहकर्मी ने बताया कि आग लगने का पता चलते ही कर्मचारी शोरूम से बाहर निकल गए। कुछ लोगों ने अग्निशामक यंत्रों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता, गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पॉल की मौत की पुष्टि की और कहा कि वह उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए परिजनों तथा स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है।

विदेशों में भारतीयों की मौत

दो साल में 800 भारतीयों की विदेशों में मौत

विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2023 से 2025 के बीच विदेशों में कार्यस्थल पर हुई दुर्घटनाओं में सऊदी अरब में सबसे अधिक 182 भारतीयों की मौत हुई, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में यह संख्या 128 रही। विदेशों में कार्यस्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं में 800 से अधिक भारतीय नागरिकों की मौत हुई, जिनमें लगभग 55 प्रतिशत मौतें खाड़ी देशों में हुईं।

सामान्य प्रश्न

दुबई में आग लगाने की घटना कब हुई थी?
घटना सोमवार की है, जिसकी जानकारी बुधवार को सामने आई।
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