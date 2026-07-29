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पाकिस्तानी कश्मीर जैसा कुछ नहीं, सिर्फ पीओके है : भारत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेरिका में भारतीय दूतावास ने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं है और एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट को गुमराह करने वाला बताया। दूतावास ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने उन क्षेत्रों पर कब्जा किया है और वहां लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहा है।

पाकिस्तानी कश्मीर जैसा कुछ नहीं, सिर्फ पीओके है : भारत

अमेरिका में भारतीय दूतावास ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं है। दूतावास ने एक प्रमुख अमेरिकी अखबार की न्यूज रिपोर्ट की हेडलाइन को गुमराह करने वाली और गलत बताया। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई हिंसक झड़पों का जिक्र किया गया था। भारतीय दूतावास ने कहा कि हेडलाइन गुमराह करने वाली और गलत है। कोई पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। दूतावास ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश भारत का हमेशा से अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं, हैं और रहेंगे。

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दूतावास की स्थिति

दूतावास ने कहा कि पाकिस्तान ने इन इलाकों के कुछ हिस्सों पर गैर-कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है और अब वह वहां के लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहा है।

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प्रदर्शन का कारण

कार्यकर्ता समूहों के संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पिछले महीने से पीओके में तथाकथित क्षेत्रीय विधानसभा की 12 विवादित सीटों को लेकर कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। संगठन का आरोप है कि सत्ताधारी तंत्र अपनी पसंद का प्रधानमंत्री बिठाने के लिए इन सीटों में हेर-फेर करता है।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने कहा कि पीओके में चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के आर्थिक शोषण, लोगों के अधिकार और प्रशासनिक दमन का सीधा नतीजा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय दूतावास ने पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में क्या कहा?
भारतीय दूतावास ने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई चीज नहीं है।
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