खेल : उन्नति और तन्वी सेमीफाइनल में पहुंचीं

ताइपे, एजेंसी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा ने शुक्रवार को दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ताइपे ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। दुनिया की 28वें नंबर की खिलाड़ी उन्नति ने अपने ड्रॉप शॉट्स, बैकहैंड शॉट और आक्रामक स्मैश के दम पर हमवतन देविका सिहाग को 42 मिनट तक चले मुकाबले में 23-21, 21-16 से पराजित किया। तन्वी ने थाईलैंड की सुपानिडा काटेथोंग को 54 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 18-21, 21-14 से शिकस्त दी। इससे पहले दो भारतीयों के बीच हुए मुकाबले का पहला गेम बेहद रोमांचक रहा। उन्नति और देविका में एक-एक अंक के लिए कड़ी टक्कर हुई। उन्नति ने शानदार शुरुआत करते हुए 11-3 की बढ़त बना ली, लेकिन देविका ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 21-21 से बराबर कर दिया। उन्नति ने निर्णायक क्षणों में संयम बनाए रखते हुए लगातार दो अंक जीतकर पहला गेम अपने नाम कर लिया। वरीयता प्राप्त 18 वर्षीय उन्नति ने दूसरे गेम में दबदबा कायम रखा। आठवीं वरीय देविका ने कुछ चुनौती दी पर उन्नति के अनुभव के आगे उनका जोश काम नहीं आया।